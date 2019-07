Palabras: el nuevo comienzo de Nicolás Bagattini, el cantante de La Saga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Este disco es la libertad”, asegura Nicolás Bagattini, el cantante de La Saga, que a principios de año presentó Palabras, el disco debut de su nuevo proyecto musical. “Me siento sin miedo, libre y pensando que tengo algo para decir. Como dice mi padre: ‘ni más ni menos que nadie’”. Acompañado de Guillermo Berta, Thiago Larbanois y Diego Bonomo, el músico formó su nuevo grupo, Palabras, para darle espacio a algunas canciones que, a lo largo de 15 años con La Saga, no habían tenido espacio.



“Las canciones estaban pidiendo ser grabadas y necesitaba sacarlas”, explica a El País. A mediados de 2015 comenzó a juntarse con Berta, que es baterista y productor, para decidir el destino de esas composiciones. En un principio, la idea de Bagattini era grabar un “disco de autor” donde varios invitados le pusieran voz a sus letras. Sin embargo, Berta lo convenció de que grabara esas canciones junto a los invitadas. De esta manera, la lista de participantes incluye a Emiliano Brancciari, Gabriel Peluffo, Franny Glass, Alejandro Spuntone, Guzmán Mendaro, Papina de Palma, Gonzalo Denis y Denis Ramos.



“Fue pila de laburo coordinar la grabación con todos, pero fue muy disfrutable tener el privilegio de que canten las canciones”, asegura Bagattini. Según explica, en el momento en que cada invitado entraba al estudio para aportar su personalidad, se dio cuenta de que el proyecto estaba creciendo. “Fue un momento muy lindo”, dice.



En Palabras —que se inspira en el apodo de Bagattini en el ambiente musical— las letras atraviesan varias cuestiones personales, que logran entrelazando las 10 canciones. A su vez, cada una tiene a la guitarra acústica y a la voz como protagonistas en la mezcla, porque de esos elementos nacieron las canciones.



“Quitamiedos”, que incluye a Spuntone como invitado y que tiene 36 mil reproducciones en YouTube, marca el comienzo de esta nueva etapa en la vida de Bagattini, quien además de ser músico también es psicoterapeuta y pediatra. “Esta canción me ayudó a superar muchos miedos antes de largarme de cero. Tuve que vencer muchos demonios”, explica. La canción tiene un sentido especial para el líder de Palabras porque la utilizó para acompañar algunas sesiones de terapia con una niña que sufría un trauma desde muy pequeña. “La nena pedía la canción y, de alguna, forma tuvo un efecto. Se la regalé cuando le di el alta y terminó de definir que los objetos y las canciones pueden quitar los miedos”, dice.



Bagattini considera que el momento más emotivo del disco es “Que desaparezca”, una canción que tardó 10 años en componer y que se basa en una experiencia que marcó su vida. “Yo estudiaba pediatría en el Pereira Rossell y en el último año de mi residencia tuve una experiencia muy negativa, que fue la muerte de una nena en una guardia”, recuerda. “Fue tan fuerte que dejé de hacer pediatría durante cuatro años y me fui a vivir a Argentina”.



En 2009 empezó a componer una canción llamada “Luna llena”, pero no logró terminarla. Años más tarde, participó de un taller de canciones a cargo de Garo Arakelian y retomó el desafío. “Él me dijo que en esa canción yo estaba hablando del dolor pero que no terminaba de profundizar, así que me mandó a terminarla”, dice. “En mi casa empecé a escribir y conecté con que la nena que falleció tenía síndrome de Cushing, que se conoce como el síndrome de Cara de luna llena. Me puse a llorar muy fuerte porque, 10 años después, me di cuenta de que canción hablaba de ella”.



"Que desaparezca el momento en que te fuiste / que desaparezca porque debo despedirme", canta Bagattini en "Que desaparezca". "En realidad estoy como despidiéndome de esos 10 años en el que el dolor seguía ahí. Estaba atrapado", asegura el músico.

Por otra parte Palabras incluye “El mundo del revés”, con referencias a Eduardo Galeano, Bertolt Brecht y a los misiles de Corea del Norte, y que se convirtió en el éxito del álbum. Con la participación de Denis Ramos, el videoclip del tema alcanzó las 50 mil reproducciones en YouTube en dos meses. “Bienvenidos al mundo del revés / La derecha está en la izquierda y la cabeza está en los pies / Sin tener que atravesar ningún espejo”, canta Bagattini en el estribillo.



Actualmente, Palabras se está presentando en un formato reducido en bares, pero en noviembre presentará el disco en la sala Hugo Balzo con toda la banda y con los músicos invitados. “Les pido la oportunidad para formar parte de sus oídos un rato”, dice. “Si pude ingresar en el alma de una persona con mis canciones, le pido que me diga qué fue lo que pasó. Eso es lo que me llena el alma y ese el truque de la música”, asegura.