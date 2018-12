La Orquesta Juvenil tiene rock

La Orquesta Juvenil del Sodre conducida por su director estable Ariel Britos ofreció un maravilloso concierto en homenaje a tres bandas británicas que dejaron huellas profundas en el rock: The Beatles, Pink Floyd y Queen. The Beatles revolucionaron el mundo entero con su música y fueron los principales responsables de los cambios en los patrones de comportamiento de los jóvenes de todo el mundo.

La Orquesta Juvenil interpretó brillantemente los siguientes temas: “Help”, “Yesterday”, “All my loving”, “Till There Was You”, “I Want to Hold your Hand”, “Eleanor Rigby”, “Day Tripper”, “All you need is love”, “Hey Jude”, finalizando con “Imagine”, uno de las grandes canciones de John Lennon como solista.

En estas dos últimas se destacó la participación especial como solistas de Nahome Nuñez, Julieta Ovelar, Elianne Pereira, Paulina Liard, Florencia Ramírez y María Noel Espinosa, todas integrantes del Coro Nacional de Niños y Juvenil del Sodre. Víctor Mederos como director de ambos coros realizó una eficiente preparación.

Las versiones de “Help”, “Yesterday” e “Imagine” fueron las más aplaudidas.

Siguió el concierto con temas de Pink Floyd compuestos por Roger Waters: “Money” y “Another Brick in the wall”.

Debemos resaltar la presencia de la banda compuesta por Horacio Di Yorio (teclados), Federico Costa (guitarra), Alexis Martínez (bajo) y Federico González y Martín Ledesma en baterías.

Ellos pusieron toda su efervescencia en las canciones logrando un notable empaste con la orquesta y mostrando un excelente nivel técnico.

Finalizó el espectáculo con un emotivo homenaje a Freddie Mercury, líder indiscutible de Queen, donde se recordaron melodías que lo consagraron como “Bohemian Rhapsody”, “Love of My Life”, “We are the champions”, “We will rock you”, “Under Pressure” y “Radio Ga-Ga”.

Los arreglos musicales de todas las obras que conformaron el programa fueron excelentes.

Britos condujo con entusiasmo y la Orquesta Juvenil respondió mostrando solvencia en las interpretaciones y calidad expresiva .

Se ganaron merecidamente el aplauso del pie del público que retribuyeron repitiendo “Help” como bis.