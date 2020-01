En "Ordinary Man", Ozzy Osbourne se junta con Elton John para una balada de despedida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Quién dijo que el viejo Ozzy no tiene sentimientos? En “Ordinary Man”, el tercer adelanto de su próximo disco, el exlíder de Black Sabbath se une a Elton John para grabar una de las letras más confesionales de su vida. “No estaba preparado para la fama / De repente todos sabían mi nombre”, canta el inglés al comienzo de esta balada adornada con coros beatle, una batería a lo Ringo Starr y acordes de piano a cargo de Elton John.

“Sí, he sido un mal tipo / Hice llorar a mamá / No sé por qué sigo vivo”, dice el músico de 71 años. Para terminar de emocionar a sus fanáticos, John toma el protagonismo para sumarse a este canto de redención con aires de despedida: “Muchas veces perdí el control / Trataron de matar mi rock and roll”. Y, por si fuera poco, sobre el final de la canción, Slash se suma para un emotivo solo a cargo de su clásica guitarra Les Paul.