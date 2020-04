One World: reviví los mejores momentos del festival y enterate cómo fue la transmisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Guarden sus billeteras y disfruten del show, porque todo el dinero ya fue recaudado. Estamos acá para ofrecerles un gran show con una grilla increíble”, dijo la actriz Jameela Jamil al comienzo del festival benéfico One World: Stay At Home, organizado por la Organización Mundial de la Salud y con una grilla curada por Lady Gaga. Durante ocho horas, 120 artistas de todo el mundo interpretaron canciones desde su casa con el objetivo de darle ánimo al público que está confinado a causa del coronavirus.



Entre mensajes de concientización y muchas versiones despojadas de clásicos, se desarrolló el festival que presentó ocho horas de música y se pudo ver de forma gratuita en redes sociales, canales de televisión como TNT, Sony y MTV, y YouTube. En esta última plataforma, la transmisión llegó a un pico de 750 mil espectadores.

Durante cada una de las presentaciones, los músicos se tomaron un momento para agradecer a todas las personas que están en la primera línea para afrontar el coronavirus: médicos, policías, voluntarios, trabajadores de supermercados y repartidores.



One World estuvo divido en dos partes: la primera se realizó entre las 15.00 y las 20.59 y se pudo ver únicamente en YouTube y redes sociales. La segunda, entre las 21.00 y las 23.00, consistió en un show presentado por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, donde participaron artistas como Paul McCartney, Elton John, Lizzo, The Rolling Stones, Lady Gaga, Keith Urban, Kacey Musgraves, Maluma y Taylor Swift.

A lo largo de esas ocho horas de show algunos se filmaron desde sus mansiones —como Jack Black, quien presentó una divertida rutina de ejercicios—, mientras que otros lo hicieron desde sus habitaciones —como Charlie Puth, quien cantó sus éxitos “See You Again” y "Attention"—. Lo interesante de las interpretaciones fue que, al estar en confinamiento, los músicos presentaron versiones totalmente despojadas de sus canciones más conocidas. Algunos lo hicieron con guitarra, otros se acompañaron con pistas de audio y la mayoría prefirió cantar frente al piano.



De la primera parte de One World hubo varios momentos memorables. Jessie J cantó una emotiva versión de "Flashlight" (2015), donde demostró su todo su talento vocal; The Killers presentaron una gran versión a guitarra y teclado de su éxito "Mr Brightside"; Annie Lennox reinventó "There Must Be An Angel" —de su exgrupo Eurythmics— junto a su hija Lola; Adam Lambert versionó el clásico "Mad World"; y la cantante belga Angèle se rodeó de teclados y sintetizadores para cantar su éxito "Balance Ton Quoi".

"En momentos como estos, la música siempre está presente”, dijo el italiano Zucchero tras interpretar una gran versión de "Everybody's Gotta Learn Sometime" desde una de las habitaciones de su casa, donde se lo vio rodeado de discos y libros. Además de servir como compañía en momentos de incertidumbre, muchas de las canciones interpretadas durante el festival adquirieron una especie de resignificación a causa de la situación que vive el mundo durante la amenaza del coronavirus.

Y eso quedó más que claro durante la segunda parte del show, que se pudo ver en televisión a través de Sony, MTV y TNT. Stevie Wonder, uno de los primeros en presentarse en el segmento principal, se sentó frente al piano para homenajear a Bill Withers —fallecido a principios de abril— de la mano de "Lean On". Enseguida, el músico dio paso a "Love's In Need Of Love Today", la canción que abría su disco doble Songs In the Key Of Life (1976). La letra, más vigente que nunca dice: "Buenos días o buenas tardes, amigos / Aquí está su locutor amistoso, / Tengo serias noticias que transmitirles, / Lo que les voy a decir / Podría significar el desastre del mundo, / Podría cambiar tu alegría y risa por lágrimas y dolor, / El amor necesita amor hoy, / No te demores, envía el tuyo de inmediato".

Uno de los momentos más emotivos estuvo a cargo de Paul McCartney, quien decidió reemplazar la alegría que caracteriza todas sus apariciones público por un tono serio. "Es un honor celebrar a todos los héroes que trabajan en la salud en todo el mundo. Como el COVID-19 es una pandemia que dio paso a una crisis global, necesitamos juntarnos en todo el mundo para luchar juntos", dijo antes de tomarse un momento para homenajear a su madre, Mary, quien fue enfermera durante y después de la Segunda Guerra Mundial, y que falleció cuando el británico era adolescente.

Luego, el exbeatle sentó frente a su órgano para presentar una versión más lenta y blusera de "Lady Madonna", el éxito que grabó con The Beatles en 1968. Mientras se mostraban imágenes de trabajadores de la salud de todo el mundo, McCartney finalizó la canción con varios "Thank you, baby".

Otra de las canciones que tomó un nuevo significado durante la transmisión fue "Rainbow", de la cantante estadounidense Kacey Musgraves. Sentada frente al piano ubicado en el living de su casa, la artista que en 2019 ganó el Grammy como mejor disco del año por Golden Hour, cantó mientras que en la pantalla se intercalaban imágenes de dibujos con los arcoíris buscan traer esperanza a la situación de la pandemia.

En un tono más desolador, el cantante de Green Day, Billie Joe Armstrong, presentó una versión a guitarra y voz de "Wake Me up When September Ends" , del disco American Idiot (2004). A medida que cantaba, se exhibieron numerosas imágenes de ciudades como París, Ciudad de México, Nueva York y Washington D.C. totalmente vacías a causa del confinamiento causado por el COVID-19.

A lo largo de One World: Stay At Home también hubo espacio para que los músicos versionen clásicos de otros artistas. Lady Gaga —la curadora de la grilla del festival— abrió el show principal cantando "Smile", Lizzo ofreció una excelente y emotiva versión de "A Change Is Gonna Come", y Camila Cabello y Shawn Mendes se sentaron frente al piano para cantar "What A Wonderful World".

Pero esas no fueron las únicas versiones de la noche. Billie Eilish y su hermano Finneas interpretaron a dúo una relectura de "Sunny"; Sam Smith y John Legend hicieron un dúo a distancia para cantar "Stand By Me"; y Jennifer López interpretó "People" desde el jardín de su casa.

Pero, sin dudas, el mejor momento de la noche estuvo a cargo de The Rolling Stones. La banda liderada por Mick Jagger había anunciado el viernes su participación y sorprendió al público interpretando una versión casi acústica de "You Can't Always Get What You Want", la canción que cerraba Let It Bleed, su disco de 1969.



Los cuatro Stones, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts, participaron, cada uno desde su casa. La pantalla, dividida en cuatro, mostraba un músico a la vez, en el orden mencionado anteriormente. Cuando apareció Watts, llamó la atención al presentarse sin batería. Algunos dicen que se trató de un simple air drumming, mientras que otros aseguran que es un FreeDrum —que se podría definir como un kit de batería virtual portátil—. Pero, más allá de Watts, la banda ofreció una excelente y optimista versión del tema que los uruguayos pudieron escuchar en vivo en febrero de 2016, cuando los británicos se presentaron en el Estadio Centenario.



Para cerrar la transmisión, Lady Gaga, Celine Dion, John Legend y Andrea Boccelli se unieron —también de manera virtual— al pianista Lang Lang para interpretar "The Prayer". Tras ese alegre final, los organizadores del festival anunciaron en Instagram que se habían recaudado 127,9 millones de dólares para luchar contra la pandemia del coronavirus. Ese fue el broche de oro para una noche que quedará en la memoria gracias a la unión de tantos músicos para ir detrás de una buena causa.