Ocho años después de su segundo disco, la banda Mersey volvió con "Posibles presentes"

Antes de que terminara el año, Mersey volvió con un disco que, para no perder la costumbre, es precioso. Ocho años después de su segundo álbum y a 12 del primero, la banda integrada por Germán y Gonzalo Deniz, Martín André, Gabriel Mazza y Diego Zapata, de recorrido itinerante en la escena o, más bien, de largos períodos de ostracismo, finalmente dio a luz a Posibles presentes, que se venía cocinando hace tiempo y que se había prometido para 2020. Sobre la hora, la promesa se cumplió.

Posibles presentes transita una senda más intrincada respecto a la de los discos anteriores. La ironía y el humor mordaz sigue como seña particular del grupo (“Si alguien entendiera el chiste, seríamos millonarios”, canta Gonzalo Deniz en “La cara de marzo”, uno de los temas fuertes del disco), pero hay un corrimiento respecto a lo literal. Los juegos de palabras y las metáforas camuflan una sucesión de ideas ingeniosas y a veces, bizarras, y eso nutre el terreno para la añoranza. “No quiero ni pensar en mañana ni un segundo, en que me voy a levantar con ganas de otra vida”, se dice en “Gente hermosa que roba bancos”, para rematar con un contundente: “Ojalá tuviera a quien salvar”. Humor inglés made in Uruguay.

Pero eso intrincado también está presente en lo musical, pues el esqueleto de los nueve temas se compone de indie rock y, ahora, una buena dosis de psicodelia. Eso hace que los pasajes instrumentales tengan mayor vuelo y duración, que se trabaje sobre estructuras casi circulares, y que haya algunos estallidos de furia —distintos a los de Sobredosis de zanahoria, que eran pura desfachatez garagera—, como en “Nuevo orden local”, que son bien placenteros.

La grabación de Posibles presentes corrió por cuenta de Riki Musso y hubo aporte de Pau O’Bianchi (Alucinaciones en Familia), dos decisiones que claramente tienen que ver con esa personalidad viajera y experimental que acá aparece. La fuerza eléctrica se impone a las guitarras acústicas de Canciones de Irma & Julio, y el destaque pasa por los efectos de la guitarra eléctrica, la propuesta variada del teclado y algún bajo que queda prendido.

Con todos esos componentes, el de Mersey es un buen disco que justifica la vuelta, y sobre todo es una excusa para sumergirse en los dos álbumes anteriores: a cual mejor.