Los nuevos amigos

No es tan rara esta asociación entre el padrino del punk y una banda electrónica de los ‘90. De hecho compartieron una de las grandes bandas de sonido del cine reciente, la de Trainspotting, donde los dos aportaron sendos temas, “Lust For Life” y “Born Slippy”. Se reunieron, además, para la segunda parte de la película de Danny Boyle que se estrenó hace un par de años. Esas colaboraciones llevaron a este EP de cuatro canciones en donde la electrónica sincopada de Rick Smith y Karl Hyde (o sea los Underworld) se cruza perfecto con la voz y la ductilidad de Pop, uno de los más grandes artistas de la historia de la música popular. El resultado es hipnótico desde el comienzo con la repetición rítmica de “Bells & Circles” aunque incluye una buena balada a lo Pop en “I’ll See Big”. Lindo.

