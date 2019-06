Lo nuevo de Eli Almic es un retrato estremecedor del acoso callejero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Eli Almic lanzó “Ayuda”, el tema -y el correspondiente videoclip- que había adelantado en marzo en el festival Montevideo Hip Hop. Con producción de Dubchizza y sobre un beat envolvente y repetitivo, de bajos bien graves y algún efecto de música incidental para película de terror, Almic hace, con la crudeza que ya había volcado en “Brujas”, un rap demoledor sobre el acoso callejero y las situaciones a las que a diario se enfrentan las mujeres, a la hora de caminar solas por la calle.

Sus rimas resumen, en cuatro minutos, la suma de sensaciones que tienen que ver con el enojo, la rabia, la necesidad de combatir, la reacción en silencio, pero sobre todo con el miedo. “Y tu imponer sabés cómo me pone... Me pone mala y quizá peligrosa, pero tengo miedo; no me voy a hacer la cosa”, dice Almic en esta canción que funciona como una alerta social.

Al valor del tema se le suma un videoclip estremecedor, de una toma única, muy simple pero muy bien pensado y realizado.

Miralo a continuación: