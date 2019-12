En su nuevo disco, Ringo Starr aplica la misma fórmula y logra el mismo encanto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En "What’s My Name", lo nuevo de Ringo Starr, el exBeatle sigue repitiendo la fórmula de Ringo 2012, su último buen trabajo discográfico. Lo más reciente del baterista está atravesado por el optimismo y la gratitud, y eso se percibe en “Magic”, “Life Is Good”, “Send Love, Spread Peace”, “Better Days” y “Thank God For Music”; todas llevadas por los golpes simples pero característicos de Ringo, coros femeninos en los estribillos y riffs de guitarra. Si bien las canciones son alegres, "What’s My Name" deja gusto a poco. Además de repetir la fórmula de sus últimos discos y de tener letras bastante ingenuas, "What’s My Name" incluye “Gotta Get Up To Get Down”, una de las peores canciones de su carrera: Starr abusa del uso del vocoder y el semirapeo de Joe Walsh da vergüenza ajena. Pero, por suerte, está “Grow Old With Me”, la joya del disco. Starr se junta con Paul McCartney para interpretar una de las baladas más bellas de John Lennon y logra una reunión emotiva para los amantes de la música de The Beatles.