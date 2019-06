El nuevo disco de Ed Sheeran incluye una colaboración con el argentino Paulo Londra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ed Sheeran anunció ayer martes la lista de temas de su próximo álbum, que se llamará No.6 Collaborations Project, verá la luz en julio, y se trata de una serie de colaboraciones con artistas relevantes.

Esta novedad hizo que Sheeran se mantuviera durante varias horas entre las tendencias mundiales de Twitter, ya que la lista de temas que publicó incluye a figuras como Justin Bieber, cuya participación ya era conocida, Bruno Mars o Camila Cabello, algunas estrellas muy cotizadas.

Sin embargo, entre tantas otras figuras del mainstream, sobre todo del estadounidense (por allí están Khalid, Cardi B, Chance the Rapper y así), lo que más llamó la atención en esta parte del mundo, fue la presencia del trapero argentino Paulo Londra.

Londra, que acaba de editar su primer disco Homerun y es una sensación del género a nivel mundial, grabó con Sheeran "Nothing on You", junto con Dave, y manifestó su alegría en sus redes.

Sheeran, que en febrero estuvo por Montevideo, ya había lanzado algún adelanto del material, como la colaboración con Justin Bieber, "I Don't Care", de llamativo videoclip. Y en mayo, cuando había adelantado que iba a publicar este álbum, que es una suerte de continuación de un EP llamado No. 5 Collaborations Project, había dicho que había empezado este disco el año pasado, cuando estaba de gira, y que "soy un gran fan de todos los artistas con los que colaboré".