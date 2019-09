Lo "nuevo" de los Beatles y otros sonidos que andan en la vuelta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para volver a escuchar un clásico

Para celebrar los 50 años de Abbey Road, uno de los discos fundamentales de The Beatles, se anunció el lanzamiento de una edición de lujo que incluirá 23 canciones tomadas de las sesiones de grabaciones y de demos. A su vez, las 17 canciones del disco original fueron remezcladas por Giles Martin. El viernes se lanzó la remezcla de “Oh, Darling”, un tema de Paul McCartney cargado de un clima blusero gracias a su voz áspera, que llega casi al desgarro cuando pide que no lo dejen solo. En esta nueva versión quedan al descubierto las hermosas armonías vocales de Paul McCartney, George Harrison y John Lennon (inspiradas en el doo-wop), las líneas de bajo de McCartney y la batería de Ringo Starr. Es el lanzamiento ideal para los fanáticos de los cuatro de Liverpool. R.G.



Los indies veteranos

Death Cab for Cutie representan todo lo que podía salir bien con el rock indie de comienzos de siglo: hasta los presentó en sociedad Natalie Portman en una escena muy bonita de Garden State, una comedia romántica de 2004. Con ese empellón, este quinteto formado en Bellingham, Washington en 1997, impulsaron una carrera que los convirtió en los preferidos de los melómanos rockeros sensibles. Un montón de años después, en este The Blue Ep, actúan como si el tiempo no hubiera pasado y suenan igual aunque, a diferencia de toda una zona de su obra, un poco más austeros. Todo sigue girando alrededor de Ben Gibbard, quien acá firma las cinco canciones y al que se lo nota más sereno y maduro como compositor. Son gente talentosa y que no paran de hacer cosas buenas. F.C.



Andar nuevos caminos

Ya que estamos con rockeros veteranos explorando nuevos territorios (como Iggy Pop en Free), la cantante de Pretenders, Chrissie Hynde acaba de publicar un disco de estandares de jazz acompañada por una orquesta. El resultado está bastante lejos de la aguerrida rockera que disfrutamos, en dosis de muestra gratis, como telonera de Phil Collins en el Centenario. Aunque aquí sí hay versiones de Frank Sinatra (”Hello, Young Lovers”), John Coltrane (”Naima”) o Charles Mingus (“Meditation on a Pair of Wire Cutters”), también hay standards del rock como el “Caroline No” de Beach Boys o “No Return” de su exmarido Ray Davies y hasta el “Que Reste-T-Il De Nos Amours?” de Charles Tenet. Un disco amable en los que Hynde consigue acomodar su voz de rock a terrenos más orquestales. F.C.