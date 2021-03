"Las nueve vidas de Ozzy Osbourne": así fue el encuentro de El País con el ícono del rock

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"La gente no tiene que sentir lástima por su diagnóstico reciente o por el accidente en su médula espinal. Ozzy no quiere la compasión de nadie; él ha tenido una vida increíble”, aclara Sharon Osbourne sobre el final de la conferencia de prensa dedicada a Las nueve vidas de Ozzy Osbourne, el documental sobre la vida del padre del heavy metal que A&E estrenará el 15 de marzo.



La esposa, representante y sostén emocional del hombre que influyó a unas cuantas generaciones de músicos sabe que el británico ya no es el mismo que solía enloquecer al público en cada uno de sus shows, pero ella no pierde la esperanza. “Para hacerlo feliz, simplemente denle un escenario y él va a estar tan feliz como siempre. Cantar es lo único que quiere”, agrega.

Es un miércoles a la noche y más de 300 periodistas de todas partes de Latinoamérica estamos pendientes de la aparición de Ozzy en una videollamada de Zoom. “Gracias por esta oportunidad. Nunca olvidaré este día”, escribe un periodista colombiano en el chat de la aplicación, dejando de lado toda objetividad. Mensajes de ese estilo llegan desde México y Brasil mientras el videoclip de “Dreamer” alimenta la previa.



Hay bastante expectativa por ver y escuchar las palabras del músico de 72 años, que se ganó un lugar en la historia del rock gracias a sus discos y a la actitud que definió su vida. Y luego de una breve introducción a cargo de una de las responsables de contenido de A&E, que adelanta que el documental presentará una mirada exhaustiva y sin filtros del músico, llega el momento que todos estamos esperando: Ozzy y Sharon aparecen en la pantalla.



Desde una elegante sala de estar en la que se divisa, a lo lejos, un piano de cola con varios retratos apoyados encima y un perro acostado sobre una alfombra, están sentados frente a cámara los protagonistas de la conferencia. Lo primero que llama la atención es la imagen de Ozzy. No usa sus clásicos lentes redondos y lleva el pelo canoso peinado hacia atrás. Eso sí, siempre vestido de negro. A su lado, como siempre, está Sharon, con el mismo cabello rojo que definió cada una de sus apariciones en el reality show Los Osbournes.



Sharon, se podría decir, está prácticamente igual, pero Ozzy no es el mismo que aparecía en la pantalla de MTV a comienzos del 2000. Se lo ve cansado y tiene algunas dificultades para hablar. Es la imagen esperable de alguien que sufrió una seria lesión en su médula espinal y fue diagnosticado con Parkinson, pero es un tanto dolorosa. Sin embargo, como aclaró Sharon, si hay algo que Ozzy detesta es la compasión.



Por eso, mientras responde las preguntas de César Sabroso, de A&E, se esfuerza por dar respuestas valiosas. “He tenido la mejor vida que se pueda tener. Salí de la nada y toqué el cielo”, asegura con ese acento inglés que define a clásicos como “Crazy Train" o “Paranoid”. “Mi profesión me ha abierto puertas de maneras increíbles e inimaginables. He disfrutado de cosas que jamás hubiese soñado”.



Luego, dice: “Soy una persona muy consciente de lo que tengo y que está muy atento siempre a mi público. Me siento el hombre más afortunado del mundo porque cuento con una larga carrera, y me he ganado la aprobación y el cariño de muchas personas”.



Apenas le preguntan sobre la mejor experiencia de su vida, no duda en mencionar a su esposa. “Haberme enamorado de ella”, asegura. “La amo más que nunca. Mi familia es absolutamente todo para mí: mi mujer, mis hijos, mis hijos de un matrimonio anterior. Amo a mi familia. Es por el motivo por el que estoy acá, por ellos estoy acá”, agrega Ozzy antes de besar a Sharon. “Awww”, escribe de inmediato una periodista en el chat de Zoom.



Sobre el final de esta entrevista de seis minutos, recomienda ver Las nueve vidas de Ozzy Osbourne. “No es que mi vida esté maquillada en el documental para que se vea más de lo que realmente soy. Muestra lo bueno, lo triste, es sumamente honesto”.



Y, como dirá su hijo Jack durante el resto de esta conferencia de una 40 minutos, el especial le dará espacio al Parkinson. Pero, al igual que Sharon, dice que lo que menos hay que sentir es lástima. “Desde su diagnóstico ha grabado un álbum, ahora está grabando otro y está filmando un programa… el Parkinson cambió su vida pero sutilmente”, comenta.



Y eso queda claro en una de las imágenes del documental, donde ahí sí encarna al personaje que ilustra esta nota. “¿Sabes cuando me retiraré?”, le pregunta Ozzy a la cámara. “Cuando pueda escucharlos poniendo los clavos en mi ataúd. Y luego haré un puto bis”.