Las nuevas joyas de Neil Young

Neil Young sigue buceando en sus archivos y encontrando tesoros. En la séptima entrega de Performance Series, el canadiense revive una serie de 23 canciones en vivo que grabó en noviembre de 1976, mientras estaba de gira por Estados Unidos con Crazy Horse. Durante más de una hora, se puede escuchar cómo Young pasa de la guitarra y la armónica, y del piano al banjo para ofrecer una serie de canciones acústicas e íntimas. Lo más interesante de Songs For Judy es que se puede percibir cómo el músico dialoga entre las distintas épocas de su carrera.

De esta manera, se lo escucha interpretando canciones recién escritas, como “Too Far Gone” y “White Line” –que recién se editarían en sus discos de estudio de finales de los ochenta-; grandes versiones de los clásicos “Heart Of Gold” y “After the Gold Rush”; un regreso a su época con Buffalo Springfield en “Mr. Alma”; y temas como “No One Seems To Know”, que permaneció inédita hasta ahora. Sin dudas, este un gran documento para cualquier fanático de Young.