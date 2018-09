Nueva York está acá nomás: una charla con Sante Les Amis

El ensayo del sábado pasado fue maratónico: duró unas seis horas y fue uno más en los últimos dos meses de los Sante Les Amis, que están inspirados y con ganas de presentar su disco Sueño animal. En un apartamento de Ciudad Vieja, la banda se ha comprometido a moldear un show especial que, dicen, debería tener más tiempo de vida que una sola noche, y entre cables, instrumentos y paredes blancas, el repertorio que tiene meses de vida se va afinando en jornadas intensas.

“Como grupo humano, está bueno verse más seguido, porque si bien hay aristas más difíciles que generan problemitas chiquitos, compartir tiempo y ponerle fuerza a un proyecto hace que te unas más. Colectivamente, esa noción de banda empastada tiene que ver con tocar: los temas salen mejor ahora que hace un mes”, dice el guitarrista Nicolás Demczylo a El País.

Esa banda empastada es la que saldrá a escena este viernes a las 21.00 en la Sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre, para presentar Sueño animal. Y más allá de que el espectáculo montado merezca más vida que una sola noche, una noche de Sante es bastante para disfrutar.

Influencias El faro

“Qué increíble el show de David Byrne, ¿podemos hablar de eso?”, dice el cantante y guitarrista Diego Traverso, cuando la entrevista entra en el terreno Talking Heads al que parecen conducir todos los caminos de Sante. Si mi última entrevista con ellos había sido con el disco American Utopia de David Byrne como banda sonora, esta de ahora termina yéndose hacia ahí por un elemento bien diferente: la percusión.

Dice Traverso, cuando habla de cómo se integrará al show el percusionista Coby Costa, que ese trabajo rítmico le da a la banda un latin flavor que, si bien en Montevideo pasa desapercibido, en el resto del mundo se escucha como algo distinto. “Ah, son como Talking Heads pero con la parte latina”, les dijeron alguna vez en Estados Unidos, y eso es buen halago.

“La escena de Nueva York es una referencia, me parece, y esa cosa que pasó a finales de los setenta, que mezcló disco con post punk, funk y dub, que es re de Nueva York y de la cual los Talking Heads son una bandera, nos influenció pila. Es la misma escena que influenció hace más de 15 años a LCD Soundsystem, de los que a nosotros nos llegó ese concepto”, aclara Demczylo.

VIDEO | Así sonó "Brasil" en el ensayo de Sante Les Amis

Nueva York puede ser, para el grupo que completan David Stabilito, Esteban López y Santiago Marrero, tan inspiradora como para Traverso fue el concierto de David Byrne este año en el Teatro de Verano, ese show del que quiere hablar y que, sin dudarlo, está en el top 3 de lo mejor que vio. El primero de Radiohead en Buenos Aires y el de Chemical Brothers con LCD Soundsystem también en Argentina —acá coincide con Demczylo—, están en un podio al que, si puede, le suma el de Sonic Youth en Montevideo. Demczylo agrega el de Beck en el Metro: “Fue un disparate”.

“Pero el de Byrne fue un show particular”, dice Traverso; “la gente estaba bastante emocionada por lo que estaba viendo porque era algo muy nuevo, fresco. Ver algo así, que te emociona, te da a pensar que podés hacer algo mejor que lo que estás haciendo, sin tanta plata, y sorprender a la gente”.

Es un concepto parecido al que plantea Patti Smith en su último libro, Devoción, cuando dice que un gran libro es el que te empuja a ponerte a escribir incluso con la ilusión de poder hacerlo mejor de lo que alguien ya lo hizo. Quizás esa es la clave de una buena obra de arte.

Objetivos La realidad

“De ver shows que están buenísimos, naturalmente crecés”, dice Demczylo, para quien ha sido clave compartir escenario con bandas y solistas de fama internacional. Sin embargo, es también ahí cuando se le plantea un dilema personal. Porque desde su faceta de músico y de técnico, Demczylo ve hasta como algo absurdo que este show que dará Sante el viernes, como tal, sea presentado una única vez.

“Es como el chiste con Paul McCartney, de que está más cómodo en el escenario que en el living de la casa. ¡Si está tocando todo el tiempo! Creo que esa es una de las cosas para ver desde las bandas, los productores y los organismos de cultura, porque esa es una brecha que nos es difícil cruzar: al no tocar seguido, hay ciertas cosas que no terminan de consolidarse y avanzar”, reflexiona al respecto.

Sin embargo, cómo generar circuitos de shows para salir de Montevideo como única plaza, cómo convocar a un público realmente intersado y qué priorizar (si el desarrollo a nivel nacional o el crecimiento artístico en otros lugares), es todavía un misterio.

—¿Y cómo se achica esa brecha? Si Sante quiere, ¿a huevo puede hacerlo?



Nicolás Demczylo: No, Sante no puede a huevo, y no sé si alguien puede. Los Buenos Muchachos salieron a hacer una gira al interior, y sé que le tuvieron que poner mucho esfuerzo. Para generar la noción de circuito tenés que generar interés en la gente, alguna noción de beneficio para el que hace la apuesta de parte de los boliches, y un incentivo a las bandas. Y quizás al principio no es redituable, pero si no hacemos eso, no vamos a salir de este estadio primitivo.

Sin embargo, Sante disfruta con Sueño animal, de un público nuevo al que pretende acercarse de otra manera. “Y creo que en la Balzo van a coincidir nuestros amigos con hijos, y gente más nueva que nos está yendo a ver”, dice Traverso. Y entonces el esfuerzo, la inspiración y las jornadas maratónicas, habrán dado fruto otra vez.