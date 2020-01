Nueva jugadora al carnaval: La Cayetana, un cuplé viral y su relación con Gustavo Cordera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El carnaval está a la vuelta de la esquina, o casi. A fin de mes comenzará una nueva edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, el 27 de enero, y antes habrá desfile inaugural por 18 de Julio (ver recuadro) y festivales varios por toda la ciudad. Daecpu reveló el fixture de la primera rueda a mediados de diciembre, y ya tiene en venta los abonos y anunciados los locales de ensayo de todas las agrupaciones capitalinas, para el transcurso de este mes. Con Dios Momo a punto de llegar, las noticias vinculadas a la fiesta popular empiezan a aflorar, y por estos días hubo una que llamó la atención en el mundillo de las redes sociales: la que afirmaba que el argentino Gustavo Cordera iba a hacer tablados con la nueva murga de San Carlos, es decir, La Cayetana.

La Cayetana nació en 2019 tras una suerte de cisma de La Clave, hasta ahora la murga carolina de referencia. Martín Sosa, Ana Laura de León y Christian Ibarzabal, figuras de relevancia en las excelentes campañas del conjunto de Maldonado, dejaron las filas de La Clave diferencias de por medio, y tras su salida, varios murguistas del conjunto se fueron con la intención de darle forma a un nuevo proyecto artístico.

Una vez puesta en marcha, La Cayetana consiguió el primer lugar en la Prueba de Admisión, y entonces será la murga encargada de cerrar la primera jornada de la primera rueda. Y para que todo esto sea posible, la murga ha hecho festivales con el fin de recaudar dinero para costear los rubros necesarios para concursar, y el último será hoy en el Estadio Atenas de San Carlos. De este festibaile final, que arranca a las 20.30, participarán murgas locales (Los Fantasmas se Divierten, La Vecina de Magoya, Eterna Quimera, Acoplados), el Dúo Maluco, el dúo argentino de tango Nico & Gonza; la propia Cayetana, claro, y Gustavo Cordera.

“Hace tres años que canto con Cordera en el coro, en los temas que requieren coro de murga”, cuenta a El País Martín Sosa, director responsable de La Cayetana y exdirector artístico de La Clave. “Con Christian Ibarzabal le escribimos un tema hace algunos años y ahí nació el vínculo con nosotros, y con toda su banda. Y ahora pasó que al guitarrista de (la banda) La Caravana, el Lele Perdomo que es muy querido, se le quemó la casa en Rocha esta Navidad, y no le quedó nada. Se le quemó todo; las guitarras, todo. Entonces decidimos, con la murga, invitar a Gustavo al festibaile a tocar dos o tres temas, y tener un llamador para que la gente venga y colabore con un bono colaboración, para el Lele. Íntegramente, el bono ese va a ser para él”, explica Sosa.

“Estaría bueno que se llene de gente, para que lo poco que podamos darle a este muchacho, sea de ayuda. Quedó en la calle, con un nene chico”, acota.

Hasta ahí, la relación generada en este carnaval puntualmente con Cordera. Ahora, Sosa asegura que el excantante de Bersuit Vergarabat, que en 2017 fue procesado por “incitación a la violencia colectiva” por unas declaraciones realizadas en una charla colectiva con estudiantes, no hará tablados con la murga, noticia que trascendió en Twitter.

“En su momento”, explica Sosa, “la idea de Gustavo era decir: ‘quiero participar del carnaval, cantar la bajada, vivir una noche de tablado —que en realidad ya lo hizo con Falta y Resto— como experiencia, por ser murguista una noche. Pero no estaba previsto otra cosa. Lo vimos en las redes, pero no podemos salir a desmentir algo que no sabemos de dónde salió. Y la gente retuitea, insulta; hay una violencia muy fuerte en redes”.

De cualquier manera, Martín Sosa admite que Cordera fue inscrito ante Daecpu, por si eventualmente se concretara esa idea del argentino de vivir una noche como murguista, ya que por reglamento, nadie que no haya sido anotado puede subirse a un escenario. “Pero no va a salir en carnaval: no ensayó nunca, no sabe la letra y estamos a 20 días del carnaval. Tenemos un espectáculo, somos 17 y no vamos a bajar a nadie. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza”.

“Hola, tal vez nos recuerde de alguna otra murga que hace algunos años se viene del Este. Bueno, rencores afuera, no vamo’ a contar todo lo que pasó (a no ser que usted quiera)”, canta el coro de La Cayetana en el espectáculo que presentará este año, y que fue el más aclamado de la Prueba de Admisión. Con eso, el conjunto ironiza sobre un pasado vinculado a La Clave, y una separación que no estuvo exenta de polémicas en el ambiente carnavalero. Sosa explica a El País que tras el último carnaval, en el que La Clave consiguió el cuarto puesto, directores artísticos y letristas fueron echados vía WhatsApp, “sin mucho alegato”; la versión desde su antiguo conjunto es diferente y habla de un “desgaste”.

Tras esa salida, Sosa, De León e Ibarzabal recibieron propuestas de otros conjuntos, pero varios de los hasta entonces murguistas de La Clave se aproximaron a ellos para manifestarles el deseo de encarar, de forma cooperativa, un conjunto propio. A ellos se sumaron varios carnavaleros de Maldonado, con experiencia en el interior pero que no habían pasado por el concurso capitalino. “Hay uno de cada murga que había acá; es como una pequeña selección, así que estamos recontentos”, dice Sosa.

“La decisión fue fácil; no fue fácil el camino”, explica el director de la murga que salió a escena con Los reyes de la miseria, un espectáculo sobre “las miserias que cargamos muchas veces, que nos dominan en nuestras actitudes y con las que todos los días tratamos de luchar, para que no habiten nuestros espacios”.

Con ese texto, La Cayetana tuvo impacto en la prueba, sobre todo por un filoso cuplé político que arrancó ovaciones y tuvo cierta viralidad. Es sobre los “los inventos disparatados de los candidatos desesperados”, y repasa una cantidad de asuntos de la campaña que estuvieron sobre la mesa. Los versos arremeten contra Juan Sartori, Pablo Mieres, Cabildo Abierto y Luis Lacalle Pou, y aborda las polémicas del referéndum para derogar la Ley Integral para Personas Trans, la reforma de la Caja Militar y así. “Fue un editorial de la murga muy fuerte”, dice Sosa, sobre un conjunto que, como viene la mano, dará que hablar en esta temporada.