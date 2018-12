La Nueva Generación desembarca en la Sala del Museo

La escena musical de la región se encuentra en un momento de cambios. Gracias a las posibilidades de difusión que brindan las plataformas digitales como Bandcamp, Spotify y YouTube, los músicos pueden publicar y difundir su trabajo sin la necesidad del apoyo las grandes discográficas o sonar en las radios.

En Argentina y Uruguay son varios los ejemplos de grupos independientes que se están uniendo para editar música y organizar recitales. El caso de Argentina tal vez sea el más claro. Bandas del under como El Mató A Un Policía Motorizado, Perras On the Beach y Usted Señalemelo generaron su público a través de internet y ahora están al frente de una nueva escena musical. Además, las tres llegaron al festival Lollapalooza y llenan recitales. Incluso, El Mató consiguió dos nominaciones a los Grammy Latinos; todo un triunfo para la escena.

Uno de los encargados de celebrar y reunir esta nueva ola musical es La Nueva Generación, el festival organizado por el argentino Eric Davies. Creado hace cuatro años, se busca juntar a las propuestas emergentes en un mismo escenario.

En estos años, el festival pasó por Buenos Aires y Córdoba. Ahora está listo para desembarcar en Montevideo. Por eso, a partir de las 15.00, la Sala del Museo será un lugar de reunión entre lo más destacado de la nueva escena argentina y uruguaya.

“Se está dando un recambio natural. Ahora hay bandas de chicos de 20 años que generan más movimiento que algunas de las bandas históricas. Con tres años de carrera ya te venden 2000 tickets en Buenos Aires”, explica Davies y pone como ejemplo a la banda mendocina Usted Señalemelo. El año pasado editaron el disco II, que vinieron a presentar a sala llena en La Trastienda, donde compartieron fecha junto a Perras On the Beach.

Uno de los aspectos más destacables del festival de hoy es que Davies buscó que en la grilla se mezclaran diferentes géneros musicales. “Una de las claves de esta época es que la gente se está empezando a desprejuiciar cuando escucha música y los géneros musicales les dejan de importar. Te puede gustar un de la misma manera un rapero y un rockero. La gente disfruta igual”, dice Davies.

De esta manera, en los dos escenarios de la Sala del Museo, desde las 15.00 a las 02.00, el pop de Salvapantallas y Juan Ingaramo convivirá con los diferentes abordajes de rock que proponen El Kuelge, Algodón y Boomerang. De la misma manera, el hip-hop de Eli Almic y Arquero se une con la propuesta basada en la mezcla de funk, rap y cumbia de Lo Pibitos.

Los destacados del line-up de hoy son Usted Señalemelo y Santi Motorizado. El cantante de El Mató a Un Policía Motorizado —una especie de faro para las bandas independientes— llega a Montevideo para ofrecer uno de los recitales más íntimos del festival e interpretar las canciones del que será su primer disco solista.

La Nueva Generación es una excelente oportunidad para ver a las nuevas propuestas de la región reunidas en un mismo espacio. Para Davies, este festival funciona como una oportunidad de tender puentes musicales. “Queremos generar un espacio de intercambio entre bandas de Uruguay y Argentina”, dice. “La idea es ampliar esta onda de unión que hay en Argentina de grupos amigos que comparten shows, y en base a esto creo que se puede generar un intercambio entre países”.