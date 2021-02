Novedades musicales: Dua Lipa, Karol G y Francisca y Lxs Exploradores, de estreno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

nueva edición Dua Lipa refresca un disco exitoso

The Moonlight Edition es la nueva cara del Future Nostalgia de Dua Lipa, aclamado disco del que ya había estrenado una edición de remezclas, Club Future Nostalgia. Ahora lo que hace es sumar al tracklist original algunas colaboraciones hechas en el último tiempo —entre ellas “Un día” con el tridente latino J Balvin, Bad Bunny y Tainy— y agregar inéditas. En ese apartado están “If It Ain’t Me”, “That Kind of Woman” y “Not My Problem” con la estética electropop ochentosa del disco, y “We’re Good”, buen tema de despedida con aires de mambo y video que remite a Titanic.

single Karol G apuesta a nuevas combinaciones

Tras una seguidilla de hits de infeccioso reggaetón —“Tusa”, “Ay dios mío!” y “Bichota”—, Karol G sorprendió con una canción que se aleja de sus últimos éxitos. “Location”, que cierra casi todos sus versos con una palabra en inglés, comienza con una vibra de pop acústico que se abre hacia una fusión de ritmos urbanos y country, género que además se mete en el video con coreografía que recuerda al “Don’t Tell Me” de Madonna. El single de la taquillera colombiana suma a Anuel AA, J Balvin y la producción de Ovy on the Drums, y ya lidera tendencias en YouTube.

ep Cancionista con universo propio

Hace algunos años ya que Franco Saglietti se encarga de hacer algunas de las canciones más hipnóticas de argentina. Con su cambiante proyecto Francisca y Lxs Exploradores, lanzó recientemente un bonito EP que tiene esa solitaria sofisticación de películas de historias mínimas y finales tirando a amargos, una alegría lánguida de tempos medios. En Bailando con mi sombra se reúnen cuatro canciones del espectro del indie pop, algunas sutilmente bailables y otras bien introspectivas. “La nave” y “Radiante” son perfectas para la playlist de confianza.