Norah Jones, una cantante que visitó Uruguay y sigue buscando caminos

Norah Jones hace tiempo que dejó de ser la hija de Ravi Shankar, Básicamente desde el éxito de su primer disco, Come Away With Me y eso fue en 2002. Desde entonces no ha parado de sacar álbumes en los que combina el jazz, el folk y algo de pop. Uruguay conoció en vivo y en directo sus encantos y su talento en el Teatro de Verano en diciembre de 2012.

Aunque la fórmula jazzera de Come Away With Me fue verdaderamente exitosa (cinco premios Grammy, incluyendo disco del año; disco de diamante por todo lo que vendió), Jones ha experimentado por otros lados. Es un cantante de jazz que tiene un montón de recursos para decir sus cosas.

En su nuevo disco, Begin Again, un compilado de siete simples que había editado en formato digital, sigue ese protocolo. La selección empieza con cierto minimalismo experimental (“My Heart is Full”, que parece salido de Massive Attack), a lo que sigue su más tradicional combinación de jazz y folk en “Begin Again” donde se destacan su voz y su piano. Lo mismo pasa en “It Was You”, un blues souleado que es otro territorio conocido. Y hay una balada acústica (“A Song With No Name” coescrita con Jeff Tweedy de Wilco), un soul que amaga a hacerse noventero (“Uh Oh”), el tradicional “Wintertime” para terminar el cancionero con “Just a Little Bit”, donde vuelve a combinar cierta experimentación con su facilidad para las melodías.

Más que un disco propiamente dicho, esa variación sonora deja claro que Begin Again funciona más como una colección de canciones que sintetizan un momento en la carrera de Jones. Todas fueronescritas en el último año, en medio de una gira larga y que, desde el título, presenta la idea de caminos a seguir: “Begin Again”, comenzar de nuevo. Esa misma condición de presentación puede disculpar su brevedad.

Pero todo está en su lugar. Tiene para eso a una banda de sesionistas ilustres, en la que están entre otros, los requeridos Brian Blade (Chick Corea, Herbie Hancock, Johnny Mitchell y Chris Thomas (Marianne Faithful, Joshua Redman) y un productor moderno y ocupado Thomas Bartlett (Yoko Ono, Ed Sheeran). Con ese equipo es difícil perder.

“Me sentí inspirada para grabar y probar cosas diferentes”, dijo Jones en el repartido para la prensa que acompañó la salida del disco. “Quería que la grabación fuera rápida, divertida, fácil y con poca presión. Es una excelente manera de colaborar con otras personas. No más de tres días en el estudio y ya está”.

Y así salen cosas tan bonitas como Begin Again.