La noche de fallos tiene favoritos

En la madrugada próxima estarán los cinco ganadores del Carnaval 2018, una vez que el jurado presidido por Ramiro Pallares dé a conocer la evaluación de las 37 propuestas que participaron del certamen.

Excepto en humoristas y comparsas, donde la cátedra y los pasillos del Teatro de Verano ya inclinaron la balanza, en el resto de las categorías predomina la incertidumbre y nadie hace sus quinielas sin abrir el paraguas.

La moneda irá al aire a partir de las 02.00 para develar los laberintos de una compleja ingeniería reglamentaria que disecciona los espectáculos en cinco rubros, dos de los cuales -voces y textos- tienen doble jurado y, por lo tanto, mayor incidencia que los restantes (puesta en escena, danza y vestuario).

En murgas hay tres espectáculos con chance real de obtener el primer premio: La Gran Muñeca, Saltimbanquis y Cayó la Cabra, en ese orden.

La primera es la favorita de este cronista, porque tiene una propuesta sólida de textos, gran coro y buenas puesta en escena y vestuario, aristas en las cuales representa una línea muy jugada, con renovación y transgresión. Realizó dos ruedas estupendas y una tercera de menor efectividad, aunque igualmente de excelencia.

Saltimbanquis es una rival de lujo y fue en claro ascenso a lo largo del concurso. Obtuvo la mayor ovación liguillera, aunque su triunfo depende de la matemática pura y dura, considerando que no todas sus aristas están al mismo nivel.

Si logra abrir una diferencia de entre 15 y 20 puntos en el rubro clave de voces -donde es rotunda favorita- y una decena más en vestuario, no habrá más discusión y ganará el concurso, siempre y cuando ese puntaje no sea descontado en textos, donde deberá ser superada por sus rivales. La combinación de esos tres factores, en simultáneo, es improbable, pero no imposible.

Cayó la Cabra es la tercera en discordia, con el mejor libreto de la temporada, donde predominan el humor, hermosos climas y deliciosos momentos reflexivos. Está fuerte en los rubros, su mayor potencia es la visión global, y la mayoría del periodismo se jugó por ella en las últimas horas, a pesar de una liguilla menos contundente que las dos ruedas iniciales.

Los restantes puestos de avanzada podrán corresponder a Curtidores de Hongos y La Trasnochada. La primera, en especial, es candidata a ocupar el podio si alguna de las anteriores es desestimada por el jurado.

Revistas y humoristas

Esta es una categoría muy pareja en la que los grupos de definición son tan disimiles como el agua y el aceite.

Tabú, la favorita de este cronista, es implacable en música, danza, actuación y nivel de la historia, a pesar de una clara falta de humor. Y House, la candidata de la mayoría de los espectadores del Ramón Collazo, es totalmente jugada a la risa, pero sin el trasfondo argumental de su rival. El tercer lugar podrá corresponder a Madame Gótica y su buen rendimiento de las tres ruedas.

El humorismo, por su parte, es un género en el que no se esperan mayores sorpresas, ya que el triunfo de Cyranos se ve muy claro. Además, el grupo de Arteatro está con inmejorable chance de llevarse la mención al Mejor Espectáculo del Carnaval, lo que representaría el debut de semejante distinción en la categoría.

El segundo lugar lo disputan palmo a palmo Los Choby’s y Sociedad Anónima. El primero tiene más y mejor elaboración humorística, aunque Sociedad Anónima va a sumar muchos puntos en los rubros accesorios y de ese modo no se lo descarta para el segundo lugar.

Comparsas

Aquí, el favoritismo también parece claro y casi la totalidad de apuestas se dirigen hacia Yambo Kenia, seguida por Sarabanda, C 1080 y Tronar de Tambores.

La opción por Yambo Kenia contempla un factor central: fue la que logró sortear las tres ruedas con mejor resultado técnico en el sonido, un área indispensable para cualquier espectáculo narrado con canciones. A pesar del favoritismo de la comparsa del Paso Molino para retener la corona, Sarabanda podría ser premiada con el mejor texto y C 1080 con la mejor puesta en escena.

Parodistas

Esta categoría aún esta abierta, ya que Nazarenos llega con chance a la función de hoy, siempre y cuando sostenga el nivel de la parodia China Zorrilla, que es la menos lograda del espectáculo. En tanto, La Bella y La Bestia será, seguramente, una de las ternadas.

A falta de un juicio definitivo sobre el grupo de la familia Villalba, el favoritismo hasta el momento corresponde a Zíngaros, por encima de Los Muchachos y Momosapiens.

Ello se basa en los méritos de las parodias La Redota y La Vida de Kanela, muy equilibradas entre humor y emoción, así como gran originalidad en música y danza.

Los Muchachos fueron muy efectivos, pero con menores méritos en sus obras, que igualmente son de muy buen nivel. Momosapiens tiene un texto sobresaliente y una parodia de antología como La Sociedad de los Poetas Muertos, pero perdió contundencia en la actuación de la segunda ronda y esa función podría restarle algunos puntos importantes.



