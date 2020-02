Esta noche se celebra una nueva edición de los premios BRIT Awards

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los Brit, el premio de la música británica cumple 40 años con una edición donde el pop y el rap se enfrentarán.



Los favoritos de la gala son el rapero Stormzy y el compositor escocés Lewis Capaldi, que repite en los Brit de la mano de su álbum debut Divinely Uninspired to a Hellish Extent. Capaldi estuvo nominado el año pasado al premio de la crítica, aunque no se hizo con el premio. Esta vez, el chico de Glasgow está en las categorías Mejor artista británico, Mejor álbum, Mejor canción, con "Someone You Loved", y artista revelación.



Como grandes competidores tendrá al cantante de One Direction, Harry Styles, a los raperos Dave y Stormzy y al cantante Michael Kiwanuka.

Stormzy vuelve a los Brit después de dos ediciones donde se quedó con el premio a mejor artista solista (2017) y Disco del año, en 2018, por Gang Signs & Prayer.

Los nominados al disco del año, el más prestigioso de la velada celebrada en el O2 de Londres, también lo integran Psychodrama de Dave, el Fine Line de Styles, y Kiwanuka de Michael Kiwanuka.



La mejor artista femenina estará entre Charli XCX, FKA Twigs, Freya Ridings, Mabel y Mahalia. Mientras que el de Mejor Grupo recaerá en Coldplay, D-Block Europe, Foals, Bastille o Bring Me The Horizon. El mejor artista internacional lo integran Bruce Springsteen, Burna Boy, Dermot Kennedy, Post Malone y Tyler the Creator.



Uno de los pesos fuertes de la noche será Billie Elish. La cantante de 18 años mostrará al público su tema "No Time to Die", de la nueva película de James Bond.



Además de Ellish, nominada en la categoría de mejor artista internacional, cantarán Harry Styles, Capaldi, Stormzy y Celeste. La ceremonia, que podrá seguir un año más por Youtube y estará condicida por el cómico británico Jack Whitehall.