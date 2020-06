Níquel reprograma su show para noviembre; el calendario del Auditorio, sujeto a cambios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La banda Níquel, que tenía previsto volver a los escenarios y vio su regreso interrumpido a causa de la emergencia sanitaria, anunció que su concierto, programado originalmente para el 8 de junio (o sea, ayer) en el Auditorio Nacional del Sodre, se realizará el sábado 7 de noviembre en la misma sala. Las entradas adquiridas conservarán validez.

La reprogramación, como otras que ha definido el Auditorio, queda sujeta a las medidas que tome el gobierno, que de momento mantiene la suspensión de los espectáculos públicos. “Nosotros tenemos todo suspendido hasta fines de agosto, y siempre que se baja un show ofrecemos reprogramar, y vamos reprogramando en las fechas que tenemos posibles”, explicó el presidente del Sodre, Martín Inthamoussu.

El regreso de Jaime Roos se reprograma para 2021; el Auditorio sin shows hasta setiembre By Rodrigo Guerra MIRA TAMBIÉN El regreso de Jaime Roos se reprograma para 2021; el Auditorio sin shows hasta setiembre

“Vamos yendo con las recomendaciones que da el Ministerio, no es una decisión arbitraria nuestra. Pero no hay fecha de reapertura de los espectáculos públicos, por lo tanto esto puede cambiar. Lo que nosotros hacemos es ir mes a mes; hasta hace unos días no íbamos a cancelar agosto y tuvimos que hacerlo”, aclaró. En esa línea, las condiciones en las que eventualmente volverán las actividades también están sujetas a las resoluciones gubernamentales (el aforo de las salas y demás), así como los protocolos de retorno a la actividad de los elencos del Sodre, que son el Ballet Nacional, la Orquesta Sinfónica, el Conjunto de Música de Cámara y el Coro Nacional, cada uno con sus requisitos.

Por su parte, el subsecretario de Salud Pública, Jose Luis Satdjian, dijo a El País que “en el corto plazo” no está previsto levantar la restricción, aunque “esto es día a día”.