Esta niña irlandesa copó las redes y las calles de Irlanda con sus covers

Ya tiene más de 88 mil seguidores en Facebook y 170 mil en Instagram, uno de sus videos superó los cinco millones de reproducciones y hasta estuvo en el programa The Ellen Show. No es ni youtuber, ni blogger, ni influencer. Con 12 años, Allie Sherlock está cautivando al mundo por su voz.

De pie en una calle de Dublin, con su guitarra al hombro y un micrófono, Sherlock hace que todo aquel que pase se detenga para escucharla cantar. Por suerte, para los que no andan por Irlanda en estos días, la niña graba los covers y los comparte en su canal de Youtube y en sus redes sociales.

Fue un cover de "Supermarket Flowers", de Ed Sheeran, el que se viralizó y la hizo conocida en el mercado estadounidense, al punto tal que ya está trabajando con Ryan Tedder, el productor de OneRepublic (que ya trabajó con Adele), y comenzó a aparecer en programas americanos. Entre ellos, estuvo en el prestigioso y popular living de Ellen DeGeneres, donde contó que ya está escribiendo sus propias canciones junto a Tedder.

Ellen DeGeneres entrevista a Allie Sherlock

"Cuando vi el video de esta chica cantando en las calles de Dublín supe que tenía que conocerla", dijo DeGeneres en su programa al presentar a Shelock, que comenzó a cantar uno de sus covers de Adele. Después, ya en la entrevista, le preguntó: "La gente dice que serás la próxima Adele, ¿cómo te hace sentir?", y la chica no dudó en responder que es algo "increíble" porque "ama absolutamente" a la británica conocida por éxitos como "Hello" o "Someone Like You".

Allie Sherlock canta "Supermarket Flowers", el cover que la hizo viral

Allie Sherlock canta "Million Years Ago" de Adele en las calles de Irlanda