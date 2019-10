Nico Barcia vuelve a revivir la música de "una leyenda" del rock: Chicos Eléctricos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Tengo un montón de proyectos, y con el pasar del tiempo, no me pregunto mucho qué lugar tiene cada uno. Pero cuando algo te gusta, lo querés hacer de nuevo. Y como aquel show superó ampliamente las expectativas que tenía y creo que los demás también, decidimos hacerlo de vuelta", dice Nico Barcia a El País. Habla de aquello que pasó hace ya dos años: su vuelta a las canciones de Chicos Eléctricos, una referencia del rock uruguayo de los noventa, para un recital en La Trastienda.

Todo salió muy bien y entonces, esta noche Barcia y compañía —con Leroy Machado en guitarra en lugar de Luis, porque "para Chicos Eléctricos, no alcanza con tener un buen violero (...) y el loco desde pendejo, tomaba la leche escuchando a Chicos Eléctricos, y se nota", cuenta— vuelven a la sala de Fernández Crespo. El show es a las 21.00 y hay entradas en Abitab.

Charla entre Mandrake Wolf y Pedro Dalton: la crónica oral del rock de los noventa By Belen Fourment MIRA TAMBIÉN Charla entre Mandrake Wolf y Pedro Dalton: la crónica oral del rock de los noventa

"La música es de las pocas disciplinas artísticas que se vuelven a reformular. Un escritor escribe un libro, se lo da a la editorial, y ese libro se acabó. Un director termina una película, la pone en la lata y nunca más va a cambiar. Sin embargo, la música siempre se puede volver a revivir, reeditar o reformular. Lo que hacemos nosotros sí cambia: cambia tu ánimo, la gente con la que tocás, el tiempo histórico; cambia todo, y también lo hace ser distinto el feedback de la gente", señala Barcia sobre su vínculo actual con este repertorio, y sobre lo que le pasa a la hora del vivo.

Le entusiasma saber que la banda fue prendiendo en un público más joven, y ser consciente de que en aquel show de 2017, hubo buena parte de la audiencia que por primera vez escuchó en vivo esos temas. "Porque para gente más chica, el rock and roll está empezando a ser algo raro", comenta entre risas, "entonces me gusta estar con ellos y vivir la experiencia".

Pero al mismo tiempo, entiende que "es una responsabilidad poder estar a la altura 'de la leyenda'", porque "los ecos de la banda, de lo que hizo, de los shows y los discos, siempre han crecido, y está buenísimo que despierten la curiosidad de gente que ni siquiera había nacido cuando nosotros tocábamos". "Pero creo que recontra estamos", acota, en un plural que incluye a Machado, Nacho Echeverría en bajo y Juan Chao en batería. Además habrá invitados y sorpresas que elige guardarse.

—¿Y por qué crees que la banda pegó tanto en esos veinteañeros o treintañeros que no la vieron en su momento?



—Creo que porque Chicos Eléctricos tiene una característica que no está siendo muy común ahora. Porque es algo que era distinto antes, fue distinto siempre y sigue siendo distinto ahora, y tiene un peso específico por sí solo. Distinto en la manera de encararlo, de ejecutarlo en vivo y al salvajismo que tiene. Tiene mucha onda, fuerza, velocidad; hay baladas, es lisérgico, es punk, características ricas que se dan todas juntas en un proyecto. Chicos Eléctricos no es una banda de género. No es una banda de ska, ni de garaje ni de heavy metal: es Chicos Eléctricos.