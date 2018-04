Nick Cave and The Bad Seeds, por primera vez en Uruguay

Después de rumores que hicieron crecer la ansiedad de sus seguidores, finalmente, se anunció la visita del australiano Nick Cave como número central (y por ahora único) del Primavera 0. Luego de que el artista pusiera a Montevideo como una escala de su gira latinoamericana para el 8 de octubre, la productora del evento Gaucho dio la noticia a través de un Twitter. El show será en el Teatro de Verano, para el que ya se vendieron entradas anticipadas, y desde mañana sigue la venta con nuevos precios, a través de la red de locales Abitab.

Cave es una de las grandes figuras del panorama del rock mundial. Nacido en Australia en 1957, comenzó como parte de Boys Next Door, una banda gótica de relativo éxito. La fórmula se cerró mejor con Birthday Party, su siguiente grupo, y con el que consiguió relevancia internacional. Desde 1984 es el líder de Bad Seeds, la banda con la que estará en Montevideo, el lunes 8 de octubre.

Su música es una combinación de influencias que parten del blues y lo cruzan con el punk, el pospunk, el rock industrial, el country y el gospel. El resultado es un sonido propio, de cierta melancolía que puede volverse furia. Una buena manera de entrar livianamente a su carrera es Kicking Against the Pricks, su disco de covers que funciona, además, como un canon personal de Cave. Su último disco es Skeleton Skin de 2016.

De hecho, la gira que lo trae a Uruguay es la que presenta ese disco. Debió ser postergada tras la muerte de Arthur, su hijo de 15 años en un accidente. Ayer en el Movie se exhibió Distant Sky, el registro de su primer recital tras la triste noticia que lo mantuvo alejado del ojo público.

Era, además, el fantasmagórico cantante en Alas del deseo, la película de 1987 de Win Wenders. El propio Cave ha hecho bandas de sonidos de películas como The Proposition, El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford y Sin nada que perder.

Primavera 0 es un festival anual que en ediciones anteriores convocó a artistas como Gorillaz (el año pasado), Iggy Pop, Sonic Youth, Belle and Sebastian, Chemical Brothers, Blur o Faith No More, entre otros.