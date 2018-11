Nenhum De Nós homenajea a la unión musical que brinda la frontera

El interés del cantante brasileño Thedy Corrêa por la música argentina y uruguaya viene desde su niñez. Su padre vivía en la ciudad fronteriza Santa Vitória Do Palmar, ubicada a 20 kilómetros del Chuy, y en su casa se escuchaban discos de folklore y de tango, que iban de Mercedes Sosa a Julio Sosa, y de Alfredo Zitarrosa a Anibal Troilo.

Años más tarde conoció el rock argentino y así llegó a la obra de Charly García, a través de Sui Generis y Serú Girán, y de Soda Stereo. Todas estas influencias marcaron el sonido de Nenhum De Nós, el quinteto con el que toca desde 1986 y que grabó éxitos como “Amanhã Ou Depois”, “Camila, Camila”, “Jornais” y “O Astronauta de Mármore”, donde mezclan rock con letras de comentarios sociales.

En entrevista con El País, Corrêa comenta que no todos en Brasil tienen el mismo interés por la música del resto de Sudamérica. “Hay un poco de prejuicio con la música en español”, dice. Nos quedamos de espaldas a nuestros vecinos y no es una actitud muy saludable”.

Como una forma de homenajear a la música que marcó su niñez, y de derribar esos preconceptos, a finales del año pasado, el quinteto comenzó a grabar un EP de cinco canciones titulado Doble chapa. Esta expresión refiere a las personas como Corrêa, que viven cerca de la frontera entre Brasil y Uruguay.

En "Doble Chapa" —que está disponible en Spotify—, se podría decir que el letimotiv de las canciones se basa en el constante diálogo entre las tradiciones musicales y letrísticas de Brasil y Uruguay. Este 12 de diciembre vendrán a presentarlo a Montevideo, donde tocarán en la Sala Zitarrosa, una sala que no visitan desde hace seis años.

El EP abre y cierra con dos versiones de “Uma vida ordinaria”. En la primera, cantan en portugués y en la segunda lo hacen en español. La canción tiene a Fede Lima, cantante de Socio, como invitado y hace referencia a alguien que busca salir de una vida sin perspectiva, que se despierta temprano para conseguirlo y trata de buscar su propio camino: “Estoy preparado / Para salir de una vida así ordinaria / Para huir”.

“Hace dos años, cuando tuvimos una temporada de show en un teatro de Porto Alegre, lo invitamos a cantar unos temas con nosotros”, relata Corrêa. “Ese día le propuse hacer una canción juntos y le gustó la idea. La letra en castellano la hice yo, y la música la compuso Fede. Creo que no hay nada más Doble Chapa que eso”.

Nenhum de Nós - "Uma Vida Ordinária" (con Fede Lima)

Este intercambio continúa en “Fã de Faith No More”. Esta versión de Socio, tiene una letra que mezcla portugués y español. Esta canción incluye el aporte de Lucía Ferreira (de La Tabaré) en la voz. “Le dije a Fede que quedaría bien agregar una voz femenina”, dice el brasileño. “Lucía canta buenísimo y el tema es como un retrato, una polaroid del momento en que estamos viviendo”.

Más adelante, en “O Aprendiz”, Nenhum de Nós versiona a la canción de El Cuarteto de Nos incluida en Habla tu espejo, (2014). Traducida al portugués, los arreglos son diferentes a la original: antes estaban basados en el sonido del teclado y el sonido de palmas al final de cada verso; en esta ocasión, la música se apoya en un piano y en arpegios de guitarra eléctrica. Además se agregan arreglos de acordeón y la voz del rapero de Marck B.

“Despliega” tiene una percusión basada en una percusión folclórica. La letra fue compuesta por Pablo Uranga y tiene una clara influencia de Soda Stereo, una de las bandas que mayor influencia tuvo en la vida de Corrêa. “El homenaje es perceptible y se nota en las melodías y en la manera de arreglar las canciones”, explica el cantante.

Para Corrêa, Doble Chapa fue creado con el objetivo de mostrar que “es importantísimo que, en vez de apartarnos, nos acerquemos para comprender que la unión es la llave para evolucionar”.

30 años de música Tres canciones de Nenhum De Nós, por Thedy Corrêa

Antes de su recital en la Sala Zitarrosa, el cantante del quinteto brasileño elige las tres canciones más representativas de las más de tres décadas de música de Nenhum de Nós.

"Camila, Camila" (1987) - "Fue nuestro primer éxito y habla de la violencia contra la mujer. Es un tema que tres chicos de unos 20 años escribieron en los ochenta. En esa época teníamos plena conciencia de la cuestión y hasta hoy se mantiene fuerte. Es necesario hablar de los feminicidios y esta canción representa la conciencia que tenemos sobre los problemas de nuestra sociedad.

Creemos que la música puede ayudar a cambiar a las personas, y así se puede cambiar el mundo. "Camila, Camila" tiene fuerza porque desde el principio mucha gente me buscaba luego de los conciertos para contarme su historia, decirme que les pasaba lo mismo y que al escuchar el tema notaron que no estaban solos. Tengo la certeza que este tema cumplió la misión importantísima de acercar a las personas que pasaban por esa situación".

Nenhum de Nós - "Camila, Camila"

"Jornais" (1992) - "En castellano significa 'diarios'. La canción habla de la gente que vive en las calles. Como en cualquier parte del mundo, el calor para dormir viene de los diarios que consiguen. El tema plantea que los diarios no están interesados en las personas que el calor en ellos. El tema muestra una manera de ver lo que pasa y cómo los medios necesitan cumplir un papel de estar cerca de estas personas. Este tema me representa hasta el día de hoy. Lo importante es que los temas de Nenhum de Nós no tienen fecha de vencimiento".

Nenhum de Nós - "Jornais"

"O Sorriso De Jennifer" (2001) - "Este tema habla de la violencia urbana contra las minorías. El estribillo dice: 'La sonrisa no te protegió de esa falta de amor / De la estupidez humana de esa gente que no te puede ver feliz'. La letra es un retrato de lo que ocurre hoy con el odio que tenemos en las redes sociales, y que separa familias y países.

La canción habla de que tenemos que convivir con la idea de que la otra persona puede ser feliz siendo quién es. Tenemos que aceptar y comprender. Si la felicidad del otro te hace mal, tienes que pensar que el problema no es la persona, sino que el problema eres tú".