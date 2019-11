"Natural Mystic", un disco para seguir descubriendo a Bob Marley

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un artista tan genial, y a menudo escuchado de maneras tan diferentes, como Bob Marley, es difícil decidir cuál es su mejor disco. Así que, reconociendo la trascendencia de obras como Exodus o incluso de Legend, del que precisamente Natural Mystic: The Legend Lives On es una suerte de compañía y continuación y el disco favorito de Marley de quien esto firma.

Un factor para que un disco sea de los favoritos, es el momento en que se lo escucha. Y Natural Mystic es el resumen de un momento de la vida, de unos amigos, de un mundo por descubrir. Y contra eso no hay con qué darle.

Ya desde el comienzo con la canción de que da título al disco, queda marcado el ambiente relajado de todo el conjunto. Es un disco ambiental y combativo. Acá hay canciones de los principales albumes de Marley aunque no necesariamente las primeras opciones y se suman tres canciones de Rastaman Vibrations, un disco ignorado en Legend.

Al ir más allá de los éxitos comerciales, Natural Mystic termina transformándose en una entrada novedosa para público ocasional. Está lleno de grandes momentos: “Keep on Moving”, “Sun Is Shining”, “Iron Lion Zion” y “So Much Trouble in the World”, canciones que no suelen ocupar los primeros lugares en el canon del jamaiquino.

Eso que puede decepcionar a lo que van por las conocidas termina siendo un valor enorme.