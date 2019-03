Natalia Oreiro, la uruguaya salió a recorrer los territorios que conquistó en Rusia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Natalia Oreiro sigue apostando a su relación con el público ruso. Ayer ofreció una conferencia de prensa en Moscú, donde anunció una nueva parte de su giraUnforgettable Tour, en la que la actriz y cantante recorrerá 13 ciudades del país más grande del mundo. “Esta es una gira inolvidable, es la primera vez que doy una gira con un equipo ruso. Mi banda es una nueva banda rusa y mis bailarines también son rusos, y eso me tiene muy emocionada, muy contenta”, dijo durante la rueda de prensa.

Mañana, la cantante se presentará en Minsk, la capital de Bielorrusia, para el sábado comenzar la gira rusa en San Petesburgo. El primer recital del Unforgettable Tour se realizó el sábado pasado en Chisinau, la capital de Moldavia.

Antes del show, la cantante ofreció una entrevista con el periodista argentino Ángel de Brito, donde recordó sus inicios en el canto y en la actuación, la sorprendente respuesta mundial de Muñeca brava, y además adelantó que este año filmará tres películas, que serán producidas por Telefe. A la mitad de la charla, se enteró de la caída de Sergio Denis cuando una periodista del panel del programa “El espectador” se lo mencionó. “No lo puedo creer. Me dejaste helada. Antes de contestar, toda la fuerza y la luz para Sergio. Yo también caí a un pozo que era parte de la estructura del escenario”, dijo, haciendo referencia a su caída durante los Kids Choice Awards.

Oreiro, que visita periódicamente Rusia desde hace dos décadas, publicó tres canciones el año pasado donde se animó a incluir algunas frases en ruso, mezclándolas con otras de español e inglés. El primer paso fue “United By Love”, que fue propuesta como una de las canciones de pasado Mundial de Fútbol de la FIFA, celebrado en Rusia. En la composición trilingüe convivían algunos elementos musicales del folclore ruso, del candombe y de la música electrónica.

En sus siguientes canciones, “Mi Pobedim” -también editada durante el Mundial- y “To Russia With Love” -grabada para la campaña publicitaria de una marca de ropa rusa-, se repetía la fórmula de mezclar idiomas y géneros musicales. En YouTube se puede encontrar un video de la actuación de Oreiro en Moldavia en el que se muestra que la actriz eligió “United By Love” para abrir sus conciertos. A lo largo del recital de dos horas interpreta 20 canciones, entre las que se incluyen los éxitos “Tu veneno”, “Cambio dolor” y “Río de la Plata”.

"United By Love" - Natalia Oreiro

En el show, Oreiro siempre se acompaña de bailarines que, al igual que su banda, son de origen. “Pensamos que era una linda manera de agradecerle a Rusia todo el amor que siempre me dieron, confiando también en el talento enorme que tienen en este país. Porque yo me siento también casi rusa y por qué no tener una banda rusa”, explicó en la conferencia de prensa de ayer. Sin embargo, aclaró que su director musical y su equipo de ingenieros de sonido “son los de siempre”.

Uno de los aspectos más interesantes de su gira -y que se puede ver en los videos del show de Moldavia grabados por el público- es que sus recitales giran en torno a un concepto visual que alude al espacio y que va dialogando con sus canciones. “Me hace sentir que no somos tan importantes, que somos polvo de estrellas, y es una manera de no mirarnos siempre el ombligo y no creernos el centro del universo”, explicó Oreiro sobre el concepto. “Creé un personaje de otra galaxia que viene buscando un sol para su planeta. De alguna manera en mi imaginación es como que somos un todo y si bien podemos vivir a millones de años luz de distancia pertenecemos todos al mismo polvo de estrellas”, amplió.

La uruguaya aseguró que “siendo una gira para Rusia, país que tiene una historia tan importante respecto al espacio, se trataba de un tema adecuado”. Su gira incluye las ciudades rusas de Kaliningrado, Kazán, Krasnodar, Krasnoyarsk, Moscú, Nizhni Nóvgorod, Novosibirsk, Perm, Rostov del Don, San Petersburgo, Toliatti, Voronezh, Yaroslavl y Yekaterimburgo. En medio de esta serie de shows, el 7 de abril Oreiro visitará Armenia por primera vez, donde se presentará en la capital del país ubicado en la frontera entre Asia y Europa.

A finales de la década de 1990, Oreiro se hizo conocida en Rusia gracias a la retransmisión de la telenovela Muñeca brava, en la que la actriz personificaba a “La Cholito”, una mucama huérfana que se enamoraba de un millonario, interpretado por Facundo Arana. Años más tarde, en 2002, lanzó Turmalina, su tercer disco solista, que tuvo una gran recepción comercial entre los fanáticos rusos y de otros países de Asia, donde también se había transmitido la telenovela. En total, vendió un millón de copias de su trabajo en la zona del mundo. Con ese impulso, dio una serie de ocho conciertos en Rusia, que inauguró las continuas visitas al país donde siempre es recibida por sus fanáticos.

Una de sus últimas llegadas al país donde se celebró el Mundial de Fútbol 2018 causó revuelo. La cantante ofreció una entrevista en una radio estatal mientras vestía una camiseta con los colores de la franja multicolor que representa a la comunidad LGTBIQ, una postura polémica en un país conservador y en el que la llamada “propaganda homosexual” está prohibida.