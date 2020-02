Nahuel Pennisi dice: "Me gusta la intimidad, que la gente esté cerca del artista"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nació ciego, pero eso no le impidió aprender a tocar la guitarra, instrumento que conoció cuando tenía cuatro años e interpreta de manera única, en su falda. “Estoy orgulloso de no ver, aunque suene fuerte. Siempre tuve una vida normal desde pequeño. Nunca pienso en que no tengo la visión, todo lo contrario, pienso en lo que sí tengo. Eso es lo más importante. Por algo la vida me hizo así”, dice Nahuel Pennisi, el cantante argentino de 29 años que este sábado se presenta en el Festival Medio y Medio de Punta Ballena. Entradas a por Red Uts a 1.425 pesos.

Jamás sintió que su ceguera fuera un impedimento para desarrollarse como artista y desde su disco debut, Primavera, no ha parado de recibir elogios y premios. Ganó un Premio Gardel en la categoría Mejor Álbum de Nuevo Artista de Folclore y fue nominado al Grammy latino.

Nahuel Pennisi dará un concierto de voz y guitarra en Punta Ballena. Foto: Difusión

Hace seis meses se convirtió en padre; y su hijo Mateo se volvió la fuente de inspiración para el disco que está grabando y se lanzará entre marzo y abril. En una pausa de la grabación, Pennisi charló con El País.

—¿Cómo te lleva la paternidad?



—Es una felicidad única, la paternidad me ha hecho muy feliz, me ha hecho aprender un montón de cosas, crecer en un montón de aspectos y disfruto mucho de ser papá. Son seis meses muy distintos, conectado con un montón de cosas nuevas así que feliz y tratando que todo lo que me está pasando como padre lo pueda canalizar en mis canciones.

—¿Este disco es un reflejo de esos nuevos meses?



—Sí, estoy trabajando en mi tercer disco, estoy en el estudio tratando de grabar las últimas cositas. La paternidad ha sido como el envión que necesitaba para poder poner todas las fichas en este disco, estos meses de aprendizaje como padre, así que estoy feliz por todo esto.

—Empezaste cantando en la calle, durante tres años estuviste en calle Florida, ¿qué te aportó?



—Me aportó muchísimas cosas, lo que más me aportó fue el ida y vuelta con el público. En ese sentido poder aprender a identificar lo que la gente necesita, le gusta, poder ser cercano al público. Por más que hoy me dedico profesionalmente a la música, siento que eso lo conservo de la calle, sentirme como una persona cercana al público. Ni siquiera desde el lado del artista, sino de la persona. Por ejemplo una cosa que sí extraño de haber tocado en la calle es el contacto con la gente, venían y te decían lo que les pasaba, lo que sentían, más allá de poder trabajar, viví cosas muy profundas y otra cosa que me aportó mucho la calle fue la forma de cantar. Porque cantaba a capella en la calle y sin micrófono, y me ayudó a desarrollar la potencia de la voz. Sentí que me fui puliendo a través de tocar en la calle y me ha dado un montón de herramientas que hoy puedo aprovechar para poder cantar en donde me toca. La calle fue fundamental para mí.

—Ahora te presentás en Medio y Medio que también tiene una cercanía con el público.



—Sí, y es lo que más me gusta, poder tocar en lugares así. Me gusta la intimidad, que la gente esté cerca del artista para poder percibirlo, interactuar más, conectar también. Porque no es solo el repertorio, la canción, sino también las emociones, los sentimientos de cada canción. Poder concretar esas sensaciones se da con esa cercanía, es muy lindo poder estar cerca para tener una sensación de estar como en familia. Creo que va a ser una cosa muy hermosa y le tengo mucha fe para que sea una noche histórica para mí.

—¿Cómo va a ser el show?



—Voy a estar solo con la guitarra, toco sin la banda y eso me gusta porque me siento totalmente libre y es como la primera imagen que tengo mía, con la guitarra y la voz. Después fui descubriéndome en un sonido banda, pero me gusta tocar solo, me da otras posibilidades y disfruto mucho. Me sigo descubriendo todo el tiempo y es hermoso poder disfrutar de lo que la gente me acompaña con lo que me pasa, me siento muy acompañado y eso me ayuda a seguir creciendo.

—En varias entrevistas te señalan como la “promesa de la música folclórica”, ya con dos discos lanzados ¿te sentís una promesa?



—La verdad es que siento que por ahí, en este tiempo me sigo descubriendo en la música en todo sentido. En una cuestión de repertorio y artística, y el abanico de la música folclórica argentina es muy grande entonces uno tiene que tratar de consolidarse en distintas regiones. En la cuestión de festivales hay gente que escucha mucho folclore tradicional y después hay un folclore más de proyección; yo estoy entre esa búsqueda de tener las dos posibilidades más poder componer mis canciones. Me gustaría dejar de ser una promesa, ponele, para ser un artista que la gente ya conoce. Si bien hace tiempo que estoy en este camino, cada disco que me toca grabar me ayuda a consolidarme, así que voy por eso, dejar de ser una promesa y poder acompañar a la gente en todo momento.

—¿Cómo compones?



—Mi proceso es muy lindo porque depende de la canción. Hay canciones que me abordan, estoy en mi casa, me sale una melodía y se me ocurre por dónde ir, siento cosas con esa melodía, sensaciones que me llevan a escribirlas en un papel, decirlas; y en ese sentido trabajo con un amigo a quien conozco desde hace mucho tiempo y desde la amistad nos ponemos a trabajar. Lo que me gusta es abrir el abanico para componer con otros autores, juntarme con ellos, conocer sus universos musicales, buscar por dónde ir también, generar una posibilidad de intercambio de conceptos en la música que eso a mí me enriquece mucho. Porque más allá que haga canciones solo a veces, lo que más me gusta es compartir con otros, porque siempre me termino descubriendo en cosas que por ahí jamás hubiese hecho. Entonces eso es algo que me enriquece y me gusta aprovecharlo.