La música rejuvenece

El cantante de The Byrds y Crosby, Stills and Nash acaba de publicar su nuevo disco, Here if you listen. Ahora, el estadounidense decidió grabar con los músicos jóvenes Becca Stevens, Michelle Willis y Michael League, quienes pertencían a la banda con la que grabó Lighthouse, su disco de 2016. Lo interesante es que en este trabajo todos los músicos toman la voz principal, lo que ofrece una nueva cara a la música de Crosby. Las canciones tienen una impronta acústica e íntima donde se destacan las armonías vocales de los cuatro músicos. Los mejores momentos del disco son “1969”, “1973” y “Woodstock” (su canciónde 1970), donde los temas se construyen sobre demos caseros de Crosby grabados en esos años y logran generar un diálogo musical entre diferentes épocas.

Ficha David Crosby Disco Here if you listen ¿Está online? Sí ¿Está bien? Sí, es s u mejor disco en años