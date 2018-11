“La música pasa por un gran momento”

Actor y cantante por partes iguales, Diego Torres dice que ambas profesiones se complementan en él. Y junto a ellas, otras, como integrar el jurado de Talento Fox. Artista polifacético, el público uruguayo lo sigue desde hace mucho, y el domingo 18 de noviembre a las 21.00 en Enjoy Punta del Este habrá una instancia más de esa larga historia.



El cantautor argentino hará un recorrido por sus clásicos, como “Color esperanza” y “Tratar de estar mejor”, y también presentará material nuevo, como “Un poquito”, el nuevo tema que grabó junto a Carlos Vives y que pasó las 50 millones de visitas en Youtube. Las entradas se venden en Red Uts y en la boletería del Resort, y van desde 99 dólares a 18 dólares.



“Estoy con muchas ganas. Siempre para mí es grato volver ahí, y con un espectáculo nuevo, con un repertorio de canciones diversas, las más importantes de diferentes discos. La canción ‘Un poquito’ es el primer paso de este disco nuevo, que la gente va a conocer el año que viene. Creo que es un disco muy renovado a nivel de sonido, siguiendo mi identidad musical pero a la vez siempre tratando de buscar nuevos sonidos. Estoy muy contento con esta canción, que tiene un mensaje simple y contundente: uno no necesita mucho en la vida, sino que con un poquito ya nos basta. Y junto a eso, también a poner de moda el hecho de enamorarse, de ser galante, de poder conquistar una mujer educadamente, elegantemente”, adelantó Torres a El País.



“Mis canciones reflejaron hablar sobre la vida, lo bueno, lo malo. Pero siempre con una energía que tiene que ver con mi manera de ser, con mensaje, con cierto contenido, ya sea simple o un poco más complejo”, explica el reconocido cantante al describir su obra.

-Vos, que vendiste más de 20 millones de discos, ¿notás que hoy el material discográfico ocupa otro lugar en el negocio del espectáculo?



-Sí, lógicamente que ha bajado la venta del disco físico, porque la tecnología ha avanzado tanto que la gente hoy escucha por streaming, por Spotify y por diferentes sitios. Pero la música está pasando por un gran momento, y es muy valioso ese aporte que hizo lo tecnológico. Entonces, hoy no son millones de discos vendidos, pero son 50 millones de views de un video en un streaming. Y todo eso genera derechos, y ahora, actualmente, todo eso se está reacomodando para nosotros los artistas y para todos los que trabajan en la música. Y así volver a tener el valor que tiene que tener la música, para todos lo que somos partes de ella, y para que se la podamos brindar a la gente que quiere escuchar música.

—Un gran momento de la música y en particular de la música latina.

—Sí, de la música latina en particular, porque hoy las fronteras se derriban mucho más fácilmente. Y en eso también ha ayudado la tecnología, a lo que los músicos de distintos países trabajen más juntos. Yo tuve la suerte de grabar con Santana, y la canción “Amor correspondido”, y les gustó tanto a los ingleses que me llamaron para que hiciera la versión en inglés, para Inglaterra, Alemania, Australia, en Japón. Para mí eso es maravilloso.

-¿Existe todavía prejuicio hacia el pop latino, como eran tan frecuente un par de décadas atrás?



-Mirá, la gente que tiene prejuicios tiene limitaciones. Y eso en definitiva son problemas de ellos. Yo crecí con la música popular en mi casa. Por mi madre, en el living de mi casa estaban Mercedes Sosa, Charly García, León Gieco, Pedro Aznar, Ariel Ramírez. Era una mezcla. Y así crecí, con esa educación abierta con respecto a la música. Lógicamente luego uno va haciendo su camino, y no es el mismo que cuando empezás. Cuando te van sucediendo un montón de cosas, cuando empezás a viajar con tu música, crecés. Para mí la música es un horizonte amplio, donde me puedo mover en diferentes ritmos. Y eso me da mucha libertad a la hora de armar un disco.



-Sí, vos has trabajado junto a artistas de muy diversos estilos.



-Tener un horizonte amplio sobre la música me ha permitido juntarme con artistas muy diversos, como Juan Luis Guerra, Rubén Blades, los gitanos de Ketama, que hacen flamenco nuevo en España. O Ivete Sangalo en Brasil. O grabar con el Sindicato Argentino de Hip Hop. He grabado con muy diferentes artistas y creo que eso es una herencia de mi madre.

-Como que a veces se piensa en el pop latino como si fuera un estilo.



-Sí, creo que la música pop es muy amplia, y hay que tratar de no encapsularla a un mismo sonido. Creo que la música latina es muy rica, muy grande, muy amplia. Y tiene sonidos muy diversos. Y hay que acompañar esa diversidad de sonidos, a través de las radios, y a través de los medios. No encerrarnos en ese sentido. Uno agarra las 20 canciones más sonadas del mundo anglo, y te das cuenta que son diferentes. Que Bruno Mars no tiene nada que ver con Ed Sheeran, que a su vez no tiene nada que ver con Sia. Entonces, está bueno tener en cuenta eso para la música latina, y seguir abriendo el camino.



-¿Qué es lo que más te interesó de ser jurado de Talento Fox?



-Estoy contento de ser parte de Talento Fox porque es un programa que le da oportunidad a gente que a veces no la tiene en el mundo del entretenimiento. Lo que se busca no es simplemente un ganador, creo que esa es una cosa anecdotaria. Lo que busca es una experiencia para los participantes. Gente que ha tenido conflictos, cosas no resueltas, que han atravesado momentos complicados, muchos temores, miedos escénicos. Y es impresionante ver cómo los participantes llegan de una manera, y cómo se van transformando, a medida que van ensayando. Y van creciendo, y ganando en seguridad. Es una linda experiencia y yo las disfruto mucho.

-¿Entre el cantante y el actor, qué pesa más en vos?



-Las dos. Empecé siendo actor y músico al mismo tiempo, y cantor. Eso es parte de mi vida, de mi identidad artística. Siento la misma pasión actuando que cantando, y me da mucha felicidad poder estar activo en ambos oficios. A lo mejor la diferencia pasa en otro aspecto. En la música, en mi grupo de trabajo, yo soy el líder, yo marco el rumbo. Es otro sistema de trabajo. En el oficio de actor uno se baja de esa estructura, para ser un empleado más, en una película, en una producción. Es ponerse a las órdenes de un equipo y de un director. Y está bueno moverse de un lugar al otro.

cine y música Dos trabajos recientes Torres viene de trabajar junto a Natalia Oreiro, en la película Re loca. “Con Natalia no habíamos trabajando nunca, y cuando me convocaron y me mandaron el guion, me encantó. Trabajar con ella fue muy placentero, muy buena compeñera. La pasé muy bien”.

Otro hito reciente es su trabajo con Carlos Vives, en la canción “Un poquito”. “Es una canción que comparto junto a Carlos Vives, que es un amigo y hace tiempo nos conocíamos. Nos divertimos mucho trabajando y grabando juntos. Y feliz con la repercusión: una locura la cantidad de visitas que tuvo en Youtube”.

