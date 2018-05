Aquella música negra, hoy

Si uno no se entera quién está cantando, bien podría pensarse que se trata de un disco de Al Green, el gran artista soul. Pero no, se trata de Leon Bridges, un artista de Atlanta que nació en 1989, cuando el pico de popularidad de Green ya había pasado. Lo de Bridges —quien estuvo nominado a un Grammy por su anterior disco, Coming Home— es un retrosoul elegante que no le teme al jazz, el funk o incluso a parecerse al primer Lenny Kravitz (combinado con Rod Stewart en “Beyond”). El resultado es un buen paseo por la música negra que es capaz de recuperar el pasado para armar una cosa novedosa, aportada probablemente por Ricky Reed, uno de los productores del momento, aquí al servicio de un buen conjunto de canciones. Bridges, que en la tapa se parece a Nat King Cole, tiene mucho para decir.

Ficha Leon Bridges Disco Good Thing ¿Está online? Sí ´¿Está buena? Sí, es una muestra retro de la música negra.