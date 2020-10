Música de luto: Murieron Spencer Davis y el cantante de The Outfield, Tony Lewis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes se anunció la muerte de Tony Lewis, cantante principal y bajista de la banda de pop-rock británica The Outfield, y la de Spencer Davis, líder del histórico grupo Spencer Davis Group.



En el caso de Lewis, la noticia fue informada por su publicista, quien anunció que el músico de 62 años falleció “repentina e inesperadamente” el lunes en su casa de Londres. Hasta el momento se desconoce la causa de su deceso.



“Es con gran tristeza y pesar anunciar que Tony Lewis falleció inesperadamente. Era un alma hermosa que tocó tantas vidas con su amor, su espíritu y su música. Amaba mucho a sus fans y disfrutó de cada oportunidad que tuvo al conocerlos a todos ustedes”, anuncia el comunicado publicado por su publicista.



The Outfield nació a principios de la década de los ochenta, cuando Lewis y el guitarrista John Spinks formaron una banda de rock progresivo llamada Sirius B. Cuando recltuaron al baterista Alan Jackman, se reinventaron como The Outfield.



La banda tuvo un éxito casi inmediato con el lanzamiento de su disco debut, Play Deep, de 1985, que se consolidó como tres veces disco platino en los Estados Unidos. Gran parte del éxito del álbum se debe a su sencillo, “Your Love".



Además de "Your Love", el memorable disco Play Deep, en incluía los éxitos “All The Love”, “Say It Isn’t So” y “Everytime You Cry”. En 1992 también grabaron el hit "All the Love In the World".



Lewis nació el 21 de diciembre de 1957 en Londres. De acuerdo a TMZ, había estado trabajando en un nuevo EP que se lanzaría el año próximo. Estaba casado desde hace 35 años con Carol, tenía dos hijas, Gemma y Rosie, y tres nietos.



"gimme some loving" Un clásico de los sesenta

Además de la muerte de Lewis, hoy se anunció el deceso del músico galés Spencer Davis, líder del Spencer Davis Group. Tenía 81 años de edad y se informó que el artista murió en un hospital a causa de una neumonía.



Junto a Steve Winwood y su hermano Muff Winwood, Davis fundó el Spencer Davis Group a mediados de los sesenta. Luego se les uniría el batería Pete York. El grupo es recordado por el clásico "Gimme Some Lovin'". Años más tarde llegarían al número uno de las listas de éxitos por "Keep on Running".

Más adelante, el grupo filmó una comedia musical llamada The Ghost Goes Gear en la que quedaban atrapados en una mansión encantada. A lo largo de sus años de actividad, fueron teloneros en las giras de The Who y The Rolling Stones, y fueron parte de la llamada "invasión británica" de Estados Unidos. En 1967 la banda entró en declive por la salida de Steve Winwood, quien dejó el grupo para fundar Traffic.



"Spencer era un muy buen amigo, un hombre sumamente ético, muy talentoso, de buen corazón, extremadamente inteligente y generoso. Le echaremos de menos", escribió su amigo Bob Birk, quien trabajó junto al músico durante más de 30 años.