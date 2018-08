La música está llena de recuerdos

Seguro que no es el mejor disco de Duran Duran, pero Arena fue uno de los primeros discos que me compré por iniciativa propia (el otro fue Para abrir la noche de Rumbo, así de raro era) y esto es la propia discoteca, así que otros sigan escuchando Rio o The Wedding Album, pero uno siempre debe respetar al primer amor.

Arena es un disco en vivo, aunque el sonido sea tan pulcro que uno sospecha algunas regrabaciones; la voz de Simon Le Bon, sin embargo, deja oir algunas de las desprolijidades de un show.

Acá están todas las canciones que hicieron de Duran Duran, la más grande boy band del new wave. Es un catálogo de hits: “Is There Something I Should Know?”, “Hungry Like the Wolf”, “Save a Prayer”, “Union of the Snake”, “Careless Memories”. A ellos se suma un inédito grabado en estudio que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la banda, “Wild Boys”.

El sonido de Duran Duran es puro años 80, lo que para algunos no es precisamente un elogio. Pero la producción de Nile Rodgers, la capacidad para congeniar con el gusto popular y unas pintas para enamorar adolescentes fueron su principal arma para conquistar el mundo.

La banda seguiría trabajando (de hecho, aún están en activo) pero es esa primera etapa, tan juvenil, tan nuevaolera, tan pegadiza lo que los hizo grandes. No será, su mejor disco, se insiste, pero Arena está lleno de buenos recuerdos. Y contra eso nadie puede.