Música para fiestas tranquilas

Fueron un bastión del rock and roll más tradicional en la década de 1980.Y se ganaron un lugar en el imaginario colectivo gracias a dos hechos parcialmente extramusicales: su “Power of Love” es la canción de Volver al futuro y son la banda favorita de Patrick Bateman en Psicópata americano. De hecho, poco antes de asesinar al personaje de Jared Leto da una acertada apreciación de Sports, el disco de Huey Lewis and the News. Después lo mata al otro pobre escuchando “Hip To Be Square”, otro éxito de Lewis.

Y tiene razón, surgidos como parte intrascendente del new wave americano, fue a esta altura, 1984, que armaron un cancionero como para asaltar las listas de éxitos. Sports fue séptuple platino (eso es siete millones de copias) y fue el segundo disco más vendido de su año. De ahí, además, salieron cuatro simples que llegaron al Top10: ”The Heart of Rock & Roll,“ “Heart and Soul”,“I Want a New Drug”, “Walking on a Thin Line” e “If This Is It”. Nada mal para una banda de bar.

Ese siempre fue el espíritu de Huey Lewis and the News: entretener y rockear moderadamente. Son unos maestros en ese arte robado en partes iguales del rock americano y el pub rock británico (uno de sus primeros mentores fue Nick Lowe y todos menos Lewis tocaron en el primer disco de Elvis Costello) y en Sports cimentaron su estilo.

Lo suyo es la canción simple y directa, un arte difícil que ellos dominaron como pocos.