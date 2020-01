"Music To Be Murdered By", el nuevo disco de Eminem, uno de los iconos del rap actual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Es tu funeral…”, escribió Eminem el viernes en todas sus cuentas en redes sociales para anunciar el lanzamiento de Music To Be Murdered By, su nuevo álbum. Al igual que Kamikaze, su antecesor de 2018, este disco tomó por sorpresa a todos: fue lanzado sin previo aviso. Sin embargo, siempre es bueno escuchar algo nuevo de uno de los mayores iconos del rap del siglo XXI. “Inspirado por el maestro, ¡el tío Alfred!”, agregó en el pie de foto de su segunda publicación referida a este nuevo disco: allí se ve el título y la portada de un disco de 1958 que incluye música presentada por el legendario director Alfred Hitchcock. Al igual que en aquella foto de finales de los cincuenta, el rapero se apunta en la cabeza con un hacha y una pistola que sostiene en cada mano.



Y esa imagen, al igual que el título (Música para ser asesinado, podría traducirse), representan bastante bien el concepto del disco. Por un lado, el hacha y la pistola en la cabeza del músico tienen mucho de autocrítica y arrepentimiento. En algunos tramos, el rapero, que en numerosas ocasiones tuvo problemas con drogas (hace años estuvo a punto de morir por sobredosis de metadona), hace referencia a sus problemas de ansiedad, ira y adicciones.



Ese grado de exposición y autorreferencia ha estado presente en toda su carrera. Nacido Marshall Matters en Kansas City. Al igual que Elvis Presley, con quien ha sido comparado repetidamente, descubrió en la música negra un placebo para una infancia miserable. Sus comienzos en el rap fueron llevados al cine en 8 Mile, Calle de ilusiones, que él mismo protagonizó.



Después de un comienzo complicado (fue padre adolescente, sus primeros proyectos no progresaron), comenzó a presentarse como Slim Shady, una especie de personaje de cómic. Apoyado por Dr. Dre, una de las grandes figuras del rap, se convirtió en la más improbable de las estrellas pop.



Los discos Slim Shady Lp, Marshall Matters LP y The Eminem Show lo confirmaron además como uno de los raperos más eficaces, la velocidad con las que lanza sus perspicaces rimas (escuchen "Godzilla", de su nuevo disco para confirmarlo), lo volvieron una de las grandes figuras del rap, un género que, a excepción de Beastie Boys, hasta entonces había sido negro.



Y siempre ha puesto su vida en el centro de su obra. En “No Regrets”, de su último disco, además de pedir disculpas a algunos atropellos recientes, se toma un tiempo para repasar varios de los momentos que definieron su vida: desde su adicción a las drogas y los problemas con su exesposa. Sin embargo, sobre el final de la canción admite que no cambiaría nada si tuviera la chance de volver al pasado. Es en esta mirada al pasado, que vuelve a estar presente el abandono de su padre, un tema recurrente en sus discos. “Si mis padres hubieran sido diferentes conmigo, yo no estaría tan mal de la cabeza”, le dijo a Rolling Stone en 2014. En “Leaving Heaven” aborda el dolor del abandono (“Para mí ya estabas muerto antes de que murieras”, rapea).



Pero la canción que tiene un contenido más doloroso sobre el tema paternal es “Stepdad”. Construida sobre un sampleo de “Peteribí”, una canción de Pescado Rabioso (una de las bandas de Luis Alberto Spinetta), Eminem toma la melodía y el riff de guitarra de aquel canto de amor lanzado en 1973, para transformarlo en un canto de resentimiento contra un padrastro abusivo.



Para demostrar que está en uno de sus momentos más inspirados, el primer sencillo de Music To Be Murdered By fue “Darkness”, en la que se pone en la piel del asesino que en 2017 desencadenó un tiroteo en masa durante un festival de musical en Las Vegas. Así, Eminem logró una de las mejores letras su carrera con un relato que habla de la paranoia y la ansiedad, mientras ataca la facilidad con la que se consiguen armas en Estados Unidos. Y lo dice con un rapeo que sigue intacto.