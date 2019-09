Murió Ric Ocasek, el cantante de The Cars

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ric Ocasek, el cantante de la banda The Cars, fue encontrado muerto en su apartamento de Manhattan. El músico tenía 70 años y la noticia fue difundida por el New York Post citando fuentes policiales. Según las fuentes, la muerte de Ocasek sobrevino por causas naturales.



El cantante fue encontrado inconsciente la tarde del domingo en su apartamento de la zona de Gramercy Park por su exesposa, la exmodelo de origen checo Paulina Porizkova. La pareja, que se conoció durante la filmación del videoclip de "Drive" (uno de los éxitos del grupo) se había separado en mayo de 2018 tras 28 años de matrimonio.



The Cars saltó a la fama en 1978, con un álbum homónimo que incluía los éxitos "My Best Friend's Girl" y "Just What I Needed". "You Might Think", del disco Heartbeat City, fue el primero en ganar los MTV Video Music Awards como video del año en 1984, en la primer entrega de los galardones. La canción, compuesta y cantada por Ric Ocasek, llegó al puesto número siete en las listas de Billboard en ese año, y es una de las más recordados en la trayectoria del grupo.

Tras separarse en 1988, The Cars tuvo una breve reunión que incluyó el lanzamiento del disco Move Like This y una gira de 10 fechas por ciudades de Estados Unidos y Canadá. El año pasado ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll y se volvieron a juntar para celebrar dos de sus éxitos.