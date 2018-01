Murió Dolores O'Riordan, la cantante de Cranberries

Dolores O'Riordan, la cantante de la banda The Cranberries, falleció hoy a los 46 años, informa la prensa irlandesa. El sitio Limerick Leader dio la primicia, de la que rápidamente se hicieron eco los principales sitios británicos, tras la confirmación de su publicista.

La cantante estaba en Londres, donde se encontraba grabando. De momento, lo único que se sabe es que su muerte fue repentina y que su familia se encuentra devastada.

O'Riordan se integró a Cranberries en 1990, banda con la que a partir de su primer disco, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? editado en 1993, empezó una carrera ascendente. La consagración llegó poco después con No Need to Argue, disco que tiene uno de los grandes éxitos rockeros de la década, "Zombie".

Desde entonces, O'Riordan ha sido una de las mujeres líderes de banda de mayor relevancia internacional, con una voz inolvidable y unas cuantas canciones catárticas que fueron signo de una década, pero que también trascendieron varias generaciones.

La cantante, que hace dos años fue diagnosticada con trastorno bipolar, seguía activa con Cranberries, después de un período de separación a principios de milenio que se cortó con una reunión hacia 2009. En esa pausa editó dos discos solistas (Are You Listening? y No Baggage), y ahora se encontraba tocando con la banda D.A.R.K. (antes Jetlag), de la que también forma parte el exbajista de The Smiths, Andy Rourke.

Además este año, con su banda de siempre, editó el disco Something Else, que reúne reversiones de sus mejores canciones con un cuarteto de cuerdas, y agrega algunas canciones nuevas, como "Rupture", "The Glory" y "Why". Este lanzamiento motivó una nueva gira, que tuvo fechas suspendidas por recomendación de los doctores de O'Riordan, por un problema en su espalda.

Las causas de la muerte todavía no se confirmaron.