Murió la cantante, actriz y escritora argentina Rosario Bléfari

La cantautora, actriz, escritora y periodista argentina Rosario Bléfari falleció hoy a los 54 años, víctima de un cáncer. Es considerada una referencia del indie rioplatense, una artista multifacética que ha sido faro para varias generaciones de la órbita independiente tanto en Argentina como en Uruguay.

Bléfari lideró la banda Suárez con la que se hizo camino en la década de 1990, y luego siguió como solista y alternando entre otros proyectos, para construir una discografía riquísima de fuerza rockera y letras bien personales. Su voz dulce y a la vez aguerrida, expresiva y limpia fue marca característica. Era la madrina del indie, una mujer imparable que siempre corrió en paralelo al mainstream aunque con mucha admiración por parte de seguidores que nunca dejó de cosechar.

"Mi vida del rock no se parece para nada a la de las películas de rock, tal vez porque yo estoy ahí, y soy una mujer y soy la líder de mis bandas. En todo caso soy la prueba de que hay otro mundo del rock que existe hace rato y tiene menos prensa porque no pertenece al imaginario conservador del rock", dijo el año pasado en entrevista de la agencia Télam.

Hace algunos años montó un espectáculo conjunto con el uruguayo Dani Umpi, en el que se intercambiaron repertorios. De ese cruce salió un disco en vivo disponible en plataformas, y con Umpi y esa propuesta se presentó en la Sala Camacuá en 2017. Fue su último show en Montevideo.

"Hasta siempre, amor", fue el mensaje que le dedicó Dani Umpi tras conocerse la noticia de su fallecimiento. Las redes, como suele suceder, se llenaron de mensajes emotivos y de música de Bléfari para despedirla.

Así como para unos será la cantante de Suárez o Bléfari, la solista, para otros es más recordada por el protagónico de la comedia Silvia Prieto (1999) de Martín Rejtman. La película tuvo un importante recorrido internacional y el trabajo de Bléfari fue premiado en festivales del mundo.

En su faceta literaria, editó los libros de poemas Antes del río y La música equivocada, obras de teatro como Somos nuestro cerebro, y uno de sus últimos materiales fue Las reuniones, un libro de cuentos. Más allá de las múltiples definiciones que le caben, su obra y su composición siempre giraron en torno a la literatura, a los textos, quizás su mayor pasión.

"autora cantante rock poesía actriz", es la descripción que la acompañó en su cuenta de Twitter durante su tiempo de actividad en la red.

"Decido hacer una inversión de una parte de mis ahorros en algunas plantas, aunque no sepa lo que va a pasar, aunque no sepa si voy a necesitar esa plata, no me importa, siento que esta es mi oportunidad de intervenir mi entorno todo lo que pueda. Es un placer enorme preparar la tierra y plantar flores de invierno: pensamientos, caléndulas, alelíes, coquetas, violetas, lirios y alelíes", escribió para su última nota publicada en La Agenda Revista. "Nunca me gustaron las flores cortadas porque no me gusta sacarlas de la planta y tenerlas en un florero, agonizantes para nuestro beneplácito. Prefiero el florero seco para eso, armado con ramas, palitos y hojas secas. Pero las flores plantadas están ahí, vivas, agarradas a la tierra".