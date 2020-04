Murió Bill Withers, el autor de los clásicos "Ain't No Sunshine" y "Lean on Me"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cantante Bill Withers, figura del soul y autor de canciones eternas como "Ain't No Sunshine" o "Lean on Me", falleció este viernes a los 81 años en Los Ángeles por problemas de corazón.

"Estamos devastados por la pérdida de nuestro querido y devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón dirigido a conectar con todo el mundo; habló honestamente a las personas y las conectó las unas a las otras con su poesía y música", dijo hoy su familia en un comunicado recogido por medios estadounidenses como Rolling Stone.

Con una carrera breve y singular, casi limitada a la década de los años 70, Withers se hizo un hueco muy importante en el soul con una mirada cálida, íntima y muy personal a este género que se denominó folk-soul.

Nacido William Harrison Withers Jr. en el seno de una familia humilde, estuvo una década en la Marina y siempre desarrolló su veta de compositor, hasta que en 1971 publicó su primer disco, Just As I Am, que tenía entre otras canciones "Ain’t No Sunshine". Fue un éxito inmediato y más adelante entró en la lista de las 500 mejores canciones de la historia, elaborada por la revista Rolling Stone.

Ganador de tres Grammy y compositor y productor de canciones para otros artistas, ingresó al salón de la fama del Rock and Roll en 2015. Se retiró en 1985, a los 47 años, por su rechazo a la industria musical, y desde entonces vivió alejado de la mirada pública.