Murió a los 49 años Keith Flint, cantante del grupo británico The Prodigy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El cantante del grupo británico The Prodigy, Keith Flint, falleció este lunes a los 49 años, según informó la Policía de Essex (este de Inglaterra).

Las autoridades fueron alertadas esta mañana y cuando llegaron a la vivienda del cantante, ubicada en la ciudad de Dunmow, encontraron a Flint muerto.



Liam Howlett, miembro de la banda The Prodigy, confirmó este lunes que la muerte de su colega Keith Flint, cantante de la formación, fue un suicidio.



Howlett señaló en el perfil oficial de Instagram del grupo británico que Flint "se quitó la vida".



"Estoy conmocionado ....cabreado, confuso y con el corazón roto", escribió el compositor de The Prodigy.



Por su parte la banda expresó en un comunicado su "profundo shock y tristeza" por el fallecimiento de Flint, al que calificó de "un pionero, innovador y leyenda".



"Le echaremos siempre de menos", agregaron los otros dos integrantes de la formación, Liam Howlett (compositor y teclados) y Maxim (vocalista).



El vocalista de aspecto punk acababa de regresar al Reino Unido de una gira por Australia y en mayo tenía previsto un tour por Estados Unidos.

Flint nació en Essex en 1969 y se unió en 1990 a The Prodigy, creado por Liam Howlett, como bailarín durante seis años.



En 1996 hizo su primera aparición como vocalista, con "Firestarter", a la que siguieron luego temas como "Breathe", "Serial Thrilla" o "Fuel My Fire".



The Prodigy lanzó en 2018 su séptimo álbum, "No Tourists" y es conocido por su fusión de tecno con breakbeat y house.



Muchos han sido los famosos que ya han manifestado a través de las redes sociales su pesar por la muerte del artista, entre ellas, la actriz Amanda Abbington, la presentadora Jo Whiley, el cantante de The Chemical Brothers, Ed Simonsm, y la cantante Beverley Knight.