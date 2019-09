Murió a los 58 años, Daniel Johnston, uno de los artistas más peculiares del pop americano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Johnston, uno de los músicos más relevantes de la generación indie surgida en la década de 1980 murió el martes a los 58 años. Se había presentado en La Trastienda montevideana en abril de 2012.

Diagnosticado con desorden bipolar y esquizofrenia, tenía un talento natural para la música pop. Eso lo dejó bien claro en un cancionero de tonadas pegadizas y sensibles que, de ser otro su intérprete, habrían merecido mejor suerte.

Nacido en Sacramento, California, pero afincado en Austin, Texas, Johnston comenzó a mostrar su música en cassettes caseros que circulaban casi clandestinamente. En ellos había un universo de pop folk que incluso sobrevivía a las malas condiciones de grabaciones. Algunas llegaron a estrellas de la música, incluyendo una clásica foto de Kurt Cobain en la que lucía una camiseta con uno de sus dibujos; el líder de Nirvana también eligió Yip/Jump Music de Johnston como uno de sus discos preferidos de la historia de la música.

Su temática incluía personajes de cómics (Gasparín, por ejemplo), desamores y el diablo todo parte de un universo naif que parecía ir a contrapelo de lo elaborado de su música. Al igual que otro tejano ilustre muerto este año (Roky Erickson), su arte era único en su especie pero sabía contemplar los códigos más accesibles del pop y del rock. Tenía una influencia clara de los Beatles.

Un documental sobre su vida The Devil and Daniel Johnston —presentado en 2005 y que tuvo un fugaz estreno en Uruguay en 2009— mostró al mundo no sólo su música, sino su lucha con sus enfermedades y sus demonios interiores. Es una buena manera de descubrirlo.

Otra forma de ingresar en su universo es a través de sus discos; publicó 25. El más accesible es Fun de 1994, producido por Paul Leary, quien depurando el sonido dejaba más claro que nunca la belleza de las canciones de un creador único.