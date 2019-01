“Todo el mundo se aferra a las óperas clásicas”

Tiene 24 años, es cantante, compositora, es uruguaya y está radicada en Lyon, Francia. Maia Steinberg viene realizando una carrera musical ascendente, y este año su nombre llegará a la cartelera del Teatro Solís, donde estrenará su ópera “Eje”. Autora de muchas melodías para el escenario, así como de música para videojuegos, la artista propone un lenguaje propio, en forma pero también temáticamente.



-Contame de “Eje”, la ópera que vas a estrenar esta temporada en el Teatro Solís.



-Eje es una ópera que compuse con Alicia Dogliotti, y la pensamos estrenar en agosto o setiembre. Habla sobre discapacidad, a través de la historia de un artista de la danza, que pierde la movilidad de sus piernas. Y se lanza a bailar, pero en silla de ruedas. Habrá un elenco de bailarines en sillas de ruedas, y la idea es incluir personas con discapacidad motriz. Ella escribió el libreto, y yo hice las letras de las canciones, de las arias, y toda la parte musical. La obra ganó en 2016 en tercer premio del Premio Nacional de Música, del MEC.

-¿El tema se te ocurrió a ti?



-No, lo conversamos mucho con Alicia. El disparador fue presentarnos a un concurso, y pensamos en tomar como tema gente que de alguna manera está como marginada de la sociedad. Y llegamos a esta idea porque en Uruguay está DanceAbility, que es una escuela para bailarines con discapacidad motriz. Y también pensamos que esta ópera le podía dar visibilidad a todo eso.

-Acá en Uruguay la actividad lírica suele echar mano mucho a las óperas clásica.



-Yo me fui hace dos años de Uruguay, a Lyon, y en ese tiempo veo que acá esta cambiando. Creo que hay un tema de apertura hacia la ópera, y más ampliamente, hacia la composición en general. Yo hice toda una carrera de composición, en la que no me aceptaban mi estilo musical. Yo soy de una corriente minimalista, inspirada en compositores como Philip Glass. Pero en todo el mundo, creo que siempre se aferran a las óperas clásicas. Y Eje no es una ópera al estilo de Verdi o Puccini. Es más comedia musical, más contemporánea.

-¿Y en Lyon habrá como una cabeza más abierta para este tipo de ópera?



-Sí, la Ópera de Lyon fue designada en 2017 como la casa de ópera más innovadora. Siempre ves óperas nuevas. Y si el proyecto no lo llevás adelante en una casa de ópera se puede hacer de modo independiente. Lógicamente hay más producción, pero también hay más gente que se dedica a eso. Yo en Lyon formé parte de una asociación que se llama Jóvenes embajadores, siendo la primera uruguaya que participó de este programa. Y el programa incluye un concurso, en el que hay que establecer un vínculo entre Lyon y, en mi caso, Montevideo, con artistas de ambos lugares. Y Eje ganó el primer premio. Luego hubo varios problemas, con las fechas, por lo que estamos viendo de hacerlo con producción nacional. Y luego ver si la hacemos en Lyon.

-Vos también componés para videojuegos.



-En los videojuegos muchas veces es fantasía, creás una música para un universo que se crea, con colores, con formas. En el escenario trabajás más junto a las intenciones del director. En un videojuego, más que las emociones, seguís lo gráfico. Y no es tan elaborada la música para un videojuego. Demanda más eficiencia el videojuego.