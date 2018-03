Tras la muerte de su cantante, Cranberries lanzará un nuevo disco 

La banda irlandesa The Cranberries confirmó que publicará a final de este año un álbum para celebrar el 25° aniversario de su primer disco Everybody Else is Doing it so Why Can't We, un proyecto que fue suspendido tras la muerte en enero de su cantante Dolores O'Riordan.

Los tres componentes del grupo de Limerick informan en su página web de que han decidido concluir la grabación de una edición especial del trabajo que les llevó a la fama en 1993, con temas como "Linger" o "Dreams".

"Después de pensarlo mucho, hemos decidido acabar lo que empezamos. Este proyecto lo iniciamos juntos como banda, con Dolores, y debemos seguir adelante para terminarlo", explicaron el bajista Mike Hogan, el batería Fergal Lawler y el guitarrista Noel Hogan.

The Cranberries tenía previsto lanzar este álbum conmemorativo este mes, coincidiendo con el cumpleaños 25 de Everybody Else is Doing it so Why Can't We, pero cancelaron sus planes tras la repentina muerte de O'Riordan en un hotel de Londres el pasado 15 de enero.

La banda llevaba desde hacía meses trabajando en esta iniciativa, que incluye un remasterizado de todos los temas originales, canciones inéditas y "otros extras" de material creado durante aquella época.

The Cranberries también ha señalado que concluirá la grabación de su último álbum de estudio, después de que Dolores ya le pusiera su distintiva voz. "Si todo va bien, esperamos tener este nuevo disco acabado y en el mercado a principio del próximo año", agregó el grupo.