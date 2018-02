Los Muchachos y Doña Bastarda calientan la penúltima noche

Los parodistas Los Muchachos cerrarán la quinta etapa del Concurso Oficial de Carnaval, con un espectáculo que fue muy elogiado en las dos ruedas anteriores y se presenta con buena chance en su categoría.



Tiene una trama original, en la que las historias “Luna de Avellaneda” y “Cacho de la Cruz” comparten escenas y personajes, en especial los humorísticos, aunque también son muy disfrutables sus quiebres nostálgicos.



El show contará con un elenco juvenil y la figura central de Luis Alberto Carballo, uno de los candidatos a la Figura Máxima del Carnaval.



Se podrá apreciar también una de las mayores producciones visuales del año, así como un delicado trabajo musical.



La apertura de la noche será con la murga La Clave, cuya primera rueda superó la nota aceptable, al tiempo que logró su mejor performance en la segunda.



Viene en remontada: no es una candidata, pero está en condiciones de escalar posiciones en la medida que logre ratificar lo hecho en el último pasaje.



Puede beneficiarse con las actuaciones de nivel intermedio que tuvieron algunas de sus pares en la tercera rueda, que dejaron abierta la escalera final.



Distinta es la perspectiva para Doña Bastarda, la revelación del año.



No suena como favorita, pero llega con gran viento a favor, como resultado de dos ruedas de altísimo nivel.



No se descarta que esté ubicada entre las cinco primeras. Sus puntos fuertes son su texto y el cuplé “La Cárcel”, uno de los mejores del 2018.



A segunda hora actuarán los humoristas Sociedad Anónima, luego de una primera rueda con altibajos y una segunda en la que lograron muy bueno ajustes.



Evento: Concurso Oficial de Carnaval. Rueda: 3 | Etapa: 3. Lugar: Teatro de Verano “Ramón Collazo” (Rambla Wilson s/n esq. Av. Andrés Cachón). Hora de comienzo: 20:30. Hay servicio de transporte a la salida.

Entradas: $ 600 y $ 300. Actuarán: La Clave (murga), Sociedad Anónima (humoristas), Doña Bastarda (murga) y Los Muchachos (parodistas).

La Clave

Con dirección responsable de Álvaro González, dirección artística de Martín Sosa y Ana Laura de León, textos de Christian Ibarzabal y Martin Sosa, dirección escénica y arreglos corales de Álvaro González, puesta en escena de Martin Sosa, dirección estética de Ana Laura De León, vestuario de Ana Laura de León, Luis Halter y Patricia Granero, escenografía de Ana Laura De León, Martin Sosa, Julio Lier y Luis Urban, sonido de Martin Brizolara y Agustín Amoroso e iluminación de Rafael Maciel. Coro: Jorge “Cala” Villar, Líber García, Luis Reyes, Franco García, Manolo Castillo, Adrián Génova, Diego Pereira, Daniel Tzitzios, Fabián Rodríguez, Fernando de los Santos, Ricardo Viera, Mario Martínez y Martin Sosa. Batería: Bruno Gómez, Gastón “Rufay” Núñez y Diego Machado.

Sociedad Anónima

Con dirección responsable de Carlos Barceló, textos de Carlos Barceló, Clever Esteche, Mauro Puig, Jorge Damseaux y Matías Muñoz, arreglos corales de Jorge Damseaux y Diego García, arreglos musicales de Jorge Damseaux, coreografías de Nicolás Telles, Paula Barceló, Héctor Victora y Manuel Sánchez, vestuario de Eugenia Llorens, escenografía de Carlos Barceló, Paula Barceló, Fernando Ríos, Nilo Cabrera, Andrea García y Eguenia Llorens, accesorios de Alejandro García y maquillaje de Belén Orique. Elenco: Carlos Barceló, Darío Torres, Pablo Miranda, Paula Barceló, Serrana Barceló, Héctor Victora, Alfredo Iglesias, Benjamín Rodríguez, Germán Segredo, Juan García y Manuel Sánchez, Gabriel Rodríguez. Orguesta: Diego García, Pablo Canoura, Matías Muñoz y Héctor Barceló.

Doña Bastarda

Con dirección escénica y arreglos corales de Camilo Abellá, textos de Emiliano Tuala y Camilo Abellá, puesta en escena de Pablo “Pinocho” Routin e Imanol Sibes y vestuario y escenografía de José Dorta. Coro: Sebastián Bandinelli, Rodrigo Rissotto, Michael Cabrera, Marcelo Freitas, Luis Méndez, Jorge Ávila, Nicolás López, Matías Sánchez, Gastón Abellá, Diego Balbuena, Pablo Fernández, Agustín Ríos, Mario Marcucci e Imanol Sibes. Batería: Marcelo Sanguinetti, Santiago de los Ángeles, y Juan Manuel Pereyra.