Morrissey, el pretendiente: así suena su versión de "Back on the Chain Gang"

Para adelantar la versión deluxe de su último disco de estudio, Low In High School, que verá la luz en diciembre, Morrissey estrenó su versión de “Back on the Chain Gang”, videoclip incluido.

El británico, de camisa rosada abierta y haciéndose el guitarrista en el visual, eligió una estética medio sesentera (hay una pared llena de afiches con su imagen, chicas bailando alrededor de la banda, y una paleta de colores muy sobria), para presentar su relectura del tema de los Pretenders, que este año pasaron por Uruguay acompañando a Phil Collins en su gira.

Morrissey es inigualable y aunque los años le han pasado, su voz suena exactamente igual que a principios de la década de 1980, cuando los Smiths arrancaron con su aventura. Además de su timbre y su fraseo, Moz construyó junto a Johnny Marr un sonido irrepetible, que ha trasladado a su recorrido solista. Eso es lo que vuelca en una interpretación muy pegada a la original, sin margen de error, y disfrutable.