Montserrat Caballé falleció en Barcelona a los 85 años

La célebre soprano española Montserrat Caballé falleció en la madrugada de este sábado en Barcelona a los 85 años. "Ha muerto esta noche en el hospital de Sant Pau", dijo una fuente de este centro médico barcelonés. El velatorio de la cantante, que arrastraba problemas de salud desde hace años, será mañana domingo, y el funeral el lunes, según los servicios funerarios de la capital catalana.



Las expresiones de condolencias no tardaron en sumarse una tras otra. "Triste noticia. Muere una gran embajadora de nuestro país, una soprano de la ópera reconocida internacionalmente. Monserrat Caballé, su voz y su dulzura, permanecerá siempre con nosotros", escribió el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en su cuenta de Twitter.

Cantantes, instituciones y políticos rindieron homenaje a esta figura gigantesca de la ópera. El cantante Raphael, leyenda de la balada romántica en español, tuvo cariñosas palabras para su "queridísima amiga, grande entre las más grandes".

"Hoy te fuiste a cantarle a los ángeles. ¡Te quedas para siempre en mi corazón y en el de millones de gentes que te hemos admirado en el mundo entero! Gloria a ti, Montserrat Caballé!!", escribió el cantante Raphael en Twitter.

También el famoso actor Antonio Banderas quiso igualmente homenajearla, dando su "adiós a una de las más grandes de la lírica en el mundo y una de las grandes voces de todos los tiempos". Además, la Casa Real española reaccionó rápidamente a la noticia con un sentido mensaje en Twitter. "Era la Caballé, la gran señora de la ópera, leyenda de la cultura universal, la mejor entre los mejores y capaz de descubrir nuevos espacios de creación con los más grandes. Su personalidad y su inigualable voz nos acompañarán siempre. Sentimos mucho su pérdida".

Por su parte, José Carreras agregó: "De todas las sopranos que he escuchado en vivo, no he escuchado nunca a ninguna cantar como Caballé", dijo a Catalunya Radio el tenor José Carreras. El cantante catalán de 71 años, muy cercano a Caballé, dijo estar "muy triste" por la muerte de esta "artista única", que lo ayudó al inicio de su carrera como tenor".

"Ha sido "una de las noticias de las más tristes que podía recibir", añadió. Era "muy vital, muy sensible", aseguró Carreras, destacando "la calidad de su voz y su técnica", que le permitían una versatilidad "única", señaló José Carreras.

Montserrat Caballé se apagó al cabo medio siglo de carrera, en la que brilló interpretando piezas clásicas de Mozart, Rossini o Donizetti. Pero también rompió esquemas cuando en 1988 grabó junto a Freddy Mercury, el vocalista del grupo de rock británico Queen, el álbum "Barcelona". El sencillo de ese álbum se convertiría en el himno de los Juegos Olímpicos de 1992 que acogió Barcelona.

Los últimos años de vida de la cantante se vieron dificultados por ictus y conmociones cerebrales, que la obligaron a ingresar en el hospital varias veces.

Igualmente tuvo que afrontar un proceso por fraude fiscal que en diciembre de 2015 le valió una condena a seis meses de prisión, que no tuvo que cumplir, y una multa de más de 250.000 euros.