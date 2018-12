Los 28 momentos que definieron el año para el equipo de Espectáculos

Para ser, como todos, un año que se pasó volando, 2018 estuvo llenos de momentos felices, tristes, indignantes y muy importantes. Este es un repaso a algunos eventos que nos entretuvieron en estos meses. Como en toda lista, por más que se proponga exhaustiva, habrá ausencias, algún entusiasmo desmedido y una que otra injusticia. Pero así son los recuerdos.

CINE Superhéroes de ahora

El Universo Cinematográfico de Marvel comenzó un proceso de cambios. La compañía se enfocó en otras maneras de retratar a sus superhéroes y el primer paso fue Black Panther, primera película de Marvel protagonizada por un elenco afroamericano. Y fue un éxito: se convirtió en la novena película más taquillera de la historia y está nominada a los Globos de Oro como mejor film dramático. Siguiendo la fórmula, la compañía anunció una película sobre Shang-Chi, el primer superhéroe asiático en llegar al cine, y estrenará Capitana Marvel.

CARNAVAL Saltimbanquis are back

Tras 20 años de ausencia en el concurso de carnaval, la murga Saltimbanquis volvió a los escenarios. Con dirección responsable de Nelson Ferro y Enrique Espert, el espectáculo generó cierto revuelo por un cuplé en el que el murguista Claudio Rojo recreaba el humor que caracterizaba a las murgas de antes, pero eso no impidió que Saltimbanquis ganara el premio en la categoría murgas. La polémica de la temporada tuvo que ver con Cayó la Cabra y Tenfield, porque la empresa decidió no hacer más entrevistas a la murga, a causa de las críticas que su texto hacía a Paco Casal. Se habló de censura, y el resto de los conjuntos mostraron solidaridad con Las Cabras.

Música Visitantes ilustres

Con Uruguay integrado al circuito internacional de shows (eso incluye el Cirque du Soleil, grandes nombres de la música clásica y otros hitos), este año Uruguay tuvo grandes visitas. El año se empezó con Phil Collins, a quien se vio desmejorado físicamente pero intacto artísticamente en un show en el Centenario que repasó todos sus éxitos (los teloneros fueron Pretenders). Luego, David Byrne deslumbró al Teatro de Verano con algo que tuvo mucho más de performance que de recital de rock. En la misma locación, en octubre, el australiano Nick Cave impactó con su carisma y unos blues sucios y elegantes que conmovieron a un aforo repleto. Y el 3 de noviembre, Roger Waters instaló toda su puesta en el Centenario, para ofrecer una experiencia visual, sonora, rockera y política sin igual, que será eterna en la memoria de unas 40.000 personas.

Arte Una mujer maravillosa

Una de las muestras que más gustó dentro de la actividad plástica fue Petrona Viera: Xilografías, en el Museo Nacional de Artes Visuales. Fue el reencuentro con el trabajo de esta artista uruguaya, pero también una oportunidad de descubrir sus trabajos xilográficos, tan alejados de sus pinturas, sobre todo en lo cromático. Esas obras, en muchos casos, comparten tema con los cuadros más conocidos de Viera, y el encanto que lograron comunicar, pese a sus tamaños tan pequeños, fue unánime.

Danza Ballet de récord

El Ballet Nacional del Sodre tuvo algunas cifras récord para una institución pública. La compañía dirigida por Igor Yebra conquistó a 120.000 espectadores en los distintos espectáculos que presentó, y La bella durmiente, que abrió la temporada con un vestuario hecho a medida por Agatha Ruiz de la Prada, tuvo el récord de público en la historia del cuerpo de baile, con 27.000 espectadores. El BNS también se anotó un logro con el estreno mundial de El Quijote del Plata, creado por la coreógrafa Blanca Li, una de las mayores exponentes de la danza moderna a nivel mundial.

El gran despliegue visual de La bella durmiente. Foto: Pancho Pastori

Música Finales inesperados

Después de un año en el que había vuelto a lo grande (entradas agotadas, canciones nuevas y disco), La Trampa anunció en abril su “disolución de carácter oficial”. El grupo, entonces formado por Alejandro Spuntone, Garo Arakelian, Carlos Ráfols e Irvin Carballo, publicó un comunicado frío y amargo, y no hubo más comentarios al respecto. Y ya en el tramo final del año, la otra despedida fue la de Abuela Coca, banda pionera del reggae local que este fin de semana da sus últimos shows, tras 27 años de “fecunda creación colectiva”, dijeron. En ambos casos quedará la música, y el cariño que sus fanáticos le manifestaron siempre.

Cine El dueño del circo

La compañía que alguna vez fundó humildemente Walt Disney se volvió el gran monstruo del entretenimiento mundial. Primero compró Pixar, después Marvel, después Lucasfilms (o sea, la franquicia de Star Wars) y ahora Fox. Es la primera vez que un estudio de Hollywood compra a otro. El negocio fue de 71.300 millones de dólares y con el paquete viene mucho material, que Disney precisa para seguir con franquicias y lanzar su servicio de streaming en 2019.

Música Un Pulitzer para el rap

“DAMN. es una colección virtuosa de canciones unificadas por su autenticidad vernácula y dinamismo rítmico, que ofrece anécdotas que tratan la complejidad de la vida afroamericana moderna”. Con esta frase, los responsables del prestigioso Pulitzer anunciaban que el rapero Kendrick Lamar había ganado el premio que generalmente está dedicado a investigaciones periodísticas. Es un enorme logro para el hip hop.

Televisión Éxito porteño

Juan Minujín, Carla Peterson, Nancy Dupláa y Luciano Castro fueron las caras 100 días para enamorarse, una producción argentina creada por Sebastián Ortega, seguramente la persona más importante de la televisión argentina actual. Además de la historia central, esta ficción fue rupturista al poner sobre la mesa el tema de la identidad de género. La magnífica Maite Lanata interpretó a Juani (más tarde Juan), que en su lucha por cambiar su identidad, sufre el abuso de sus compañeros y consigue la aceptación familiar. El asunto se trató con tanta solidez, que tuvo mucho eco en los medios de la vecina orilla.

Teatro Una disputa teatral

Desde el 6 de julio y por varias semanas, el enfrentamiento entre la compañía teatral El Galpón y el actor Franklin Rodríguez fue tema de conversación. Héctor Guido, incómodo por unas declaraciones de Rodríguez al semanario Voces, decidió que El Galpón no admitiría en su sede al actor, quien estaba ensayando allí una obra. A partir de allí, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes se plantó en contra del actor, afirmando en una carta pública que “hay que bancar con el cuero lo que se dice con el pico”; y la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) lo suspendió por seis meses. El actor reaccionó renunciando a SUA. Otros teatristas apoyaron a Rodríguez, anunciando que renunciarían al gremio; “esa gente que dice que se quiere borrar de SUA, que haga lo que quiera”, dijo entonces Alicia Dogliotti, su presidenta. Los columnistas de todos los medios no escatimaron en conceptos, hablando de fascismo, de censura. Luego, como siempre, el ambiente se fue calmando.

Televisión El arte de cocinar

El fenómeno televisivo del año pasado mantuvo cautivo al público uruguayo. Quedó demostrado con los buenos niveles de audiencia que otra vez logró MasterChef, y con las repercusiones en las redes, donde cada lunes, el programa de Canal 10 fue tendencia. La tercera edición del programa consagró a Alicia Patella, residente en Salto, en una final muy pareja; y en su primera edición profesional, fue el fernandino Carlos Tellechea quien alzó el trofeo.

Medios El amigo que se fue rodeado del cariño popular

El 12 de septiembre murió Omar Gutiérrez y lo lloró todo un país. Tenía 70 años y en una carrera larga mostró el lado más democrático de los medios uruguayos: todos destacaron su generosidad que impulsó carreras de otros comunicadores y le dio espacio a artistas de todos los géneros y a protagonistas de todas la ideologías. Había nacido en San José, la ciudad que acompañó sus restos con emoción y respeto, y desde ahí había saltado a los medios montevideanos con un desparpajo inédito. Lo demostró, primero en la radio y después en la televisión, donde impuso un estilo descontracturado que incluía tomar mate y fumar en cámaras, y hacer preguntas incómodas si la ocasión lo ameritaba.



“El primer día que fui a una prueba en Canal 4”, contó Gutiérrez en una entrevista, “un gerente me mira y me dice: ‘Mirá canario, con la cara que tenés, cómo te vestís, tomás mate y fumás, acá no durás 20 días’”. Un pronóstico errado porque fue precisamente eso lo que lo convirtió en una de las grandes figuras de la historia de la televisión.



En los últimos años, su salud lo había mantenido alejado de los medios, aunque siguió hasta el final con un programa en CX22, Universal, donde seguía fiel a sus modales de difusor y protagonista. El dolor que provocó su fallecimiento y la ansiedad con que se siguió su estado de salud, demuestra que cuando uno siembra franqueza cosecha amor.

Omar Gutiérrez por Arotxa

Obituarios Las despedidas

Además de Omar Gutiérrez, este año fallecieron el director teatral Júver Salcedo, el comunicador Daniel Branáa, periodistas como Claudio Paolillo o Claudio Romanoff, el escritor Luciano Álvarez y Renzo Teflón, el punk que con Los Tontos dejó su aporte en el rock nacional. A nivel mundial, hubo muertes sorpresivas: la cantante de Cranberries, Dolores O’Riordan; el chef de presencia televisiva Anthony Bourdain, el DJ Avicii y el rapero Mac Miller. Y hubo otras que dejaron una ausencia gigante, como las de la cantante Aretha Franklin o la de Stan Lee, padre de los superhéroes. Este año también murieron Charles Aznavour, Nicanor Parra; los escritores Tom Wolfe, Philip Roth o Ursula K. Le Guin; punks de renombre, Mark E. Smith y Pete Shelley; destacados del cine como Milos Forman, Vittorio Taviani o Bernardo Bertolucci; el dibujante Hermenegildo "Menchi" Sabat, la cantante Violeta Rivas y el actor Emilio Disi.

Cine Historia reciente

Con más de 50.000 espectadores, La noche de 12 años, de Álvaro Brechner, fue uno de los acontecimientos del cine uruguayo. La historia del calvario de José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof, se estrenó en Venecia, ganó premios internacionales y contó una historia cercana, con momentos dramáticos bien logrados. Una incipiente polémica por su contenido político quedó opacada por la contundencia en la taquilla.

Festivales El show de la música

En octubre, el festival argentino Cosquín Rock desembarcó en Uruguay. Durante dos días, Landia vivió una fiesta que unió lo mejor de la escena nacional con visitas internacionales. Y un mes más tarde, se celebró la segunda edición de los Festivales por la Convivencia, que se dividió en tres eventos: uno de tango, otro de música tropical y otro de rock y hip hop.

Música Disputa pop

En octubre, la cumbia pop vivió un momento de ruptura. Fer Vázquez y Agustín Casanova, los referentes del género, tuvieron un enfrentamiento legal que empezó con una demanda por un millón y medio de dólares por parte de Casanova. La música del líder de Márama fue producida por Vázquez entre 2014 y 2017, y con esta demanda busca una compensación por esos años de trabajo. Tuvieron una primera audiencia pero no llegaron a un acuerdo, el tema sigue en desarrollo, y la relación entre ambos cantantes se mantiene tensa.

Cine El fenómeno Queen

Gracias a la biopic Bohemian Rhapsody, con Rami Malek en el papel de Freddie Mercury, se generó un nuevo furor por Queen. En la semana de estreno de la película, seis canciones del grupo ocuparon los seis primeros puestos de la lista de los temas de rock más vendidos de Inglaterra, y “Bohemian Rhapsody” se convirtió en la canción del siglo XX. A dos meses de su estreno, la película recaudó 539 millones de dólares en el mundo y es la película biográfica musical más taquillera de la historia. En Uruguay ya la vieron más de 74.000 personas.

Cine Uruguayo en Hollywood

Fede Álvarez, después de dos películas en Hollywood, pasó a jugar en las grandes ligas con La chica en la telaraña, basada en un best seller y que tuvo todo el despliegue de una superproducción. Las críticas no fueron igual de entusiastas, ni la recaudación tan suculenta como sus dos anteriores (Posesión infernal y No respires), pero el uruguayo mostró el pulso apropiado para dirigir escenas de acción y conocimiento del género. La fotografía de Pedro Luque es un aspecto destacado.

VIDEO | Tráiler de "La chica en la telaraña"

Televisión Campeón de San Ramón

Cada episodio de La Voz Argentina fue un éxito, y a medida que el joven de San Ramón, Braulio Assanelli fue superando las pruebas, madurando su presencia escénica y vocal, y ganando elogios del jurado, fue creciendo la audiencia de Monte Carlo (en Argentina fue por Telefé). El muchacho carilindo y con una impresionante voz que integró el equipo de Ricardo Montaner, se consagró ganador del concurso, en una final que en su pueblo, fue aplaudida como un gol celeste.

Cine Video Imagen

El cierre de Video Imagen Club, la clásica tienda de videos de Pocitos, fue triste, como todo evento que cierra una época. Fundado por Ronald Melzer allá por la década de 1980, pasó por varios locales pero mantuvo, siempre, una ética de poner accesible mucho del mejor cine de la historia. Sorteó tempestades, pero los cambios tecnológicos de los últimos años, terminaron siendo letales para una forma de la cultura que nos enriqueció.

Cine Netflix y el cine

Este fue el año en que Netflix se lanzó directamente al mercado del cine, con tres películas importantes: La balada de Buster Scruggs de los hermanos Coen; El otro lado del viento, el proyecto que había dejado inconcluso Orson Welles; y, principalmente, Roma, la última de Alfonso Cuarón, que es, sin duda una de las grandes películas del año. Así, la plataforma, que planea producir medio centenar de películas por año, dejó de ser solo el hogar de las series para ser el del buen cine.

Cultura Cinemateca y Antel Arena, dos casas nuevas

En los dos últimos meses del año se conquistaron dos espacios para la cultura del espectáculo, con inauguraciones que estuvieron precedidas de mucha expectativa. Antel Arena abrió sus puertas el 12 de noviembre, ofreciendo un enorme espacio multifuncional, por el que ya han desfilado renombrados artistas nacionales y extranjeros. Un mes después, el jueves 13 de diciembre, se inauguró la nueva sede de Cinemateca, ubicada en la esquina de Bartolomé Mitre y Reconquista, atrás del Solís, en el nuevo edificio de la Corporación Andina de Fomento. Son dos inauguraciones que sin duda fortalecieron la infraestructura del espectáculo local.

Series ¿Y "Game of Thrones?"

Una de las series más exitosas de los últimos años mantuvo en vilo a su público todo el año. La octava y última temporada de Game of Thrones se estrenará en abril de 2019, y allí se concretará una batalla gigante, definitoria y seguramente letal. En su ausencia, este año se confirmó que se filmará una precuela de la serie, protagonizada por Naomi Watts y que va a desarrollarse miles de años antes de la historia principal. Así que el universo de Game of Thrones seguirá vivo.

Series Un robo y un rey

Ante la falta de Game of Thrones, hubo una suerte de fiebre por dos series: la española La casa de papel, que trascendió la barrera idiomática y se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista en Netflix; y Luis Miguel. La serie, que le devolvió la fama a lo grande al cantante. Tras la ficción, protagonizada por Diego Boneta, Luis Miguel volvió a girar, a agotar entradas, y ganó el Latin Grammy a álbum del año por México por siempre.

Música Los Grammy de Drexler

En esa ceremonia en la que triunfó Luis Miguel, el gran y sorpresivo ganador fue el uruguayo Jorge Drexler. Por su disco Salvavidas de hielo y su canción “Telefonía”, se llevó los premios a mejor disco de cantautor, y a canción y grabación del año, dos de los más importantes que se entregan. Se impuso a los géneros de moda y volvió a llevar bien alta a la música uruguaya.

Música Rosalía y la frescura

Allí también se llevó un par de galardones Rosalía, la española que se convirtió en una de las artistas del año. Con su disco El mal querer, una obra conceptual de fusión flamenca y pop, la cantaora ha aparecido en las listas de fin de año de los principales medios del mundo, y en España dicen que “Malamente” es la nueva “Macarena”: a esa escala (pero con mucha más calidad y sustancia) está impactando. Y es la nueva elegida por Pedro Almodóvar, así que hay Rosalía para rato largo.

Libros Ida Vitale: un nuevo Premio Cervantes para Uruguay

En la mañana del pasado jueves 15 de noviembre, Montevideo fue sacudido con una muy buena noticia. La poeta Ida Vitale había recibido ese día una llamada telefónica del ministro de Cultura español, quien le comunicó que había sido galardonada con el Premio Cervantes 2018, distinción que Juan Carlos Onetti conquistó en 1980. Considerado como el Nobel de la literatura en castellano, el premio (dotado además con 125 mil euros), supuso no solamente un mérito más en la gran carrera de la escritora, sino también un logro para las letras nacionales. La poesía de Vitale, que se enmarca en la tradición de las vanguardias latinoamericanas, se ha caracterizado por poemas cortos, en los que hay una exquisita búsqueda del sentido de las palabras, a la vez que tiene un carácter metaliterario, esencialista. En la fundamentación del premio, se subrayó “su lenguaje, uno de los más reconocidos en español”. “Me siento agasajada, imprevista. De pronto injustamente agasajada. Pienso en toda la gente, los que viven y los que están muertos, sin recibir un premio. Tampoco es que un premio justifique la vida, pero es una alegría que muchos no han tenido”, expresó Vitale el día que recibió la noticia.

Ida Vitale, una figura de primer orden de las letras locales. Foto: Fernando Ponzetto

#Metoo Un sacudón argentino que se hizo sentir acá

El último mes del año puso patas para arriba al mundo del espectáculo argentino, y repercutió en Uruguay y la región, con ecos más allá del continente. La semana pasada, el colectivo Actrices Argentinas, conformado por una cantidad de intérpretes que comenzaron a militar por el aborto legal, seguro y gratuito, convocó a una conferencia de prensa para hacer una denuncia. Y dio a conocer que la actriz Thelma Fardin denunció penalmente a su colega Juan Darthés, quien la violó cuando ella tenía 16 y él 45 años, en Nicaragua, durante una gira internacional de Patito feo.



La revelación impulsó la frase, después convertida en hashtag, “Mirá cómo nos ponemos”, que acá tuvo un impacto notable: un informe realizado por GlobalNews Group asegura que se hicieron más de 33.000 posteos sobre el tema durante una semana. Más allá de lo digital, hizo que se instalara el tema de conversación sobre acoso y abuso de poder en el ambiente artístico. Lo ocurrido hizo que se hablara del Me Too argentino, tomando como referencia el movimiento internacional que terminó derrocando al productor estadounidense Harvey Weinstein, quien irá a juicio por violación, y tiene cinco cargos en su contra.



Una selección hecha por el equipo de Espectáculos de El País: Fernán Cisnero, Belén Fourment, Rodrigo Guerra, Nicolás Lauber y Carlos Reyes