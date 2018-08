Lo que fue moderno lo vuelve a ser

Fue su propia ambición y la inmediatez de la industria discográfica lo que hizo que Talk Talk se fuera perdiendo de la memoria popular. Fueron, sin embargo, la banda de mayor rango de los ‘80 británicos, gracias a una amplitud musical que fue erosionando su popularidad.

Surgidos alrededor del compositor y cantante, Mark Hollis, los Talk Talk comenzaron siendo una banda de synth pop perfilada para el lado de Duran Duran. Pero, prontamente demostraron un talento que iba más allá de lo pegadizo.

Ficha Talk Talk Disco Natural History Año 1990 ¿Está online? Sí, en los servicios de streaming y en YouTube

Editado originalmente en 1990 y desde entonces ampliado o masterizado cada década, Natural History es una buena manera de entrar por sus canciones a una banda que luego se haría prestigiosa con sus discos. Para completar una apreciación de Talk Talk, convendría darse una vuelta por Spirit of Eden, uno de los discos más creativamente independientes de la música y cuya libertad y la falta de singles y voluntad de presentarlo en vivo, los convirtió en unos parias.

Pero si se habla de canciones de Talk Talk acá están todas las conocidas: “It’s My Life”, “Such a Shame”, “Life’s What You Make It”, “Give it Up”, “Talk Talk”, “Living in Another World”. La voz de Hollis, y también sus letras, son muy distintivas y es una gran parte del secreto de esta banda londinense. El sonido es un poco ochentoso, cierto, pero como se sabe, “todo lo viejo es nuevo otra vez” y eso se cumple. A oídos modernos esto tiene que sonar moderno. Pruebe.