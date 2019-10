Miranda Johansen presenta en vivo su debut, un disco para encontrar una voz propia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fata Morgana, el disco debut de Miranda Johansen, nació luego de un descubrimiento en la biblioteca de su padre. “Fue bastante loco. Me encontré con Fata Morgana, el libro de poemas de mi abuela, Koala Calvet. En realidad se llamaba Marta Gloria pero un día se le dio por cambiarse el nombre”, relata Miranda, hija del músico Kevin Johansen. A partir de ese hallazgo, la cantante nacida en Nueva York se planteó hacer un álbum donde musicalizaba los poemas de su abuela.



Sin embargo, los planes fueron mutando durante el proceso creativo. “Empecé a animarme a escribir y encontré escrituras mías”, dice Johansen, de 22 años. Así, su debut se transformó en la búsqueda de una voz propia. “La pasé muy bien desarrollando el disco”, añade.



Las siete canciones de Fata Morgana incluyen una mirada bien personal de Johansen, que es abordado en las letras. El disco abre con “Little Baby”, un diálogo entre su hermano pequeño, Roy, y su padre. “El disco me gusta mucho para días nublados”, dice Johansen.



El álbum fue grabado junto al productor Lautaro Rico Gómez, quien además toca el bajo. La banda se completa con Ignacio Álvarez (batería), Iván Cetkovich (guitarra) y Paco Leiva (guitarra y piano). Además, hay varios invitados: Javier Casalla (violín), María Wolff (teclados), Laura Vazquez (piano) y Chita (que le pone voz a “De azul celeste”).



También está la presencia de su padre. “Mi viejo me ayuda con los arreglos. Vas a ver que en todos los temas hay coros graves y bajitos, que están escondidos. Él quería participar”, dice. Es como una devolución de favor, luego de dos apariciones de Miranda en canciones de su padre. La primera fue en 2004, cuando a los siete años cantó en los coros de “Everything Is (Falling Into Place)”, del disco City Zen; la segunda en 2016, juntos cantaron a dúo “Es como el día”, que abría Mis América Vol 1/2.



Johansen ya presentó Fata Morgana en Buenos Aires con un show en La Tangente. Ahora, está en Montevideo, donde comenzó una pequeña gira de cuatro shows. Ya se presentó en el Bar Andorra y Room, y esta noche, a partir de las 22.00, actuará en Inmigrantes para abrir el show de Diego González. Las entradas para cuestan 250 pesos y se consiguen a través de Tuentrada.com.



Mañana, antes de volver a Buenos Aires, Johansen se presentará en la Sala Camacuá, abriendo el recital de Chango Beat. Las entradas cuestan 290 pesos y se consiguen en Tickantel. “Estoy presentando versiones superacústicas del disco. Está bueno probar otros formatos y cómo una canción puede ir a otro lados”, concluye.