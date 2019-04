Mirá el video de la nueva canción de Taylor Swift, "Me"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La serpiente, el animal que había elegido Taylor Swift para reinventarse en su disco anterior, Reputation, es lo primero que aparece en el nuevo video de esta compositora y cantante de 29 años. Y como ha enseñado Madonna desde sus primeros años, cada disco es la oportunidad de reinventarse, así Swift se transforma ahora en una colorida mariposa.

Con ese cambio comienza el video de esta nueva canción, presentada hoy a la una de la madrugada hora Uruguay, el cual tiene varias referencias visuales y musicales a otras artistas con las que Swift podría demostrar admiración o respeto. De otra forma, el video se convertiría en una sucesión de escenas existentes en otros trabajos.

Una de esas referencias es hacia Shania Twain, otra cantante salida del country que, como Swift, se convirtió en estrella de pop. Y "Me", tiene mucho de la época de Twain cantando "That Don't Impress Me Much" o "Don't be Stupid".

También hay algo similiar a lo que había hecho Lady Gaga en "paparazzi", con aquellos diálogos en otro idioma (Gaga era en sueco y Swift en francés). La escena inicial de "Me" hace acordar además a otros videos de Swift, como "Blank Space", y cuenta con un travelling que se asemeja a otro de sus videos, "We Are Never Ever Getting Back Together". Aunque aquí, la música y la letra son mucho más positivas que en los temas anteriores de Swift, creando una explosión de colores para una canción que, como en otras canciones de la cantante, vuelve a centrarse en ella y esa muletilla que la ha acompañado desde hace año: "nunca encontrarás a nadie que te ame como yo".

Una vez que comienza la canción, el tono cambia completamente, conviertiendo a "Me" en una sucesión de referencias a videos como "It's Oh So Quiet" de Björk, "Hollaback girl" de Gwen Stefany y "IDGAF" de Dua Lipa. También hay algunas referencias a películas como Cantando bajo la lluvia y Mary Poppins, con esa mezcla de imagen real y dibujos animados.

¿Por qué es importante que Taylor Swift tenga una nueva canción?

En primera medida porque es la artista más joven en ganar dos veces el Grammy a Disco del año (tiene 10 Grammys en total), y 50 millones de discos vendidos y más de 23 millones de escuchas mensuales en Spotify, además de las ganancias generadas por sus imponentes giras que hasta llegaron al streaming. También es una personalidad importante en las redes sociales, que volvieron a jugar un papel importante en la promoción de este nuevo sencillo. Y además de fama y fortuna, Swift hace buena música, que en definitiva debería de ser lo más importante.

Y si bien "Me" es una canción que suena un poco infantil y es bastante distinto a todo lo que venía haciendo esta cantante nacida en Nashville, tiene un estribillo pegadizo y cambios de ritmo dentro de la canción. Como si se tratara de un cadáver exquisito.

Además, esta canción está interpretada junto a Brendon Urie, el vocalista de Panic at the Disco!. Una banda que tiene buenas canciones, y cuyo cantante ha demostrado tener buena voz, como se demuestra en la canción final del disco Death of A Bachelor, "Impossible Year".