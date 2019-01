Miley Cyrus, Metallica, Foo Fighters y más en el tributo de cinco horas a Chris Cornell

Ayer en Los Ángeles se realizó I Am The Highway: A Tribute To Chris Cornell, un concierto de cinco horas del que participaron decenas de músicos y que, como avisaba el título, era un tributo a Chris Cornell, el cantante de grunge fallecido hace dos años.

Los músicos de Temple Of The Dog, Audioslave, y Soundgarden, las bandas que lideró Cornell, fueron la base de un show largo, del que participaron una cantidad de artistas, hombres y mujeres, dispuestos a celebrar al cantante y a sus canciones.

Así, por el escenario desfilaron los integrantes de Metallica y Foo Fighters, Ryan Adams, Miley Cyrus, Fiona Apple, Adam Levine y tantos más, para dejar algunas versiones realmente conmovedoras.

Acá, un repaso a algunos de los momentos destacados en la velada de The Forum:

Dave Grohl de los Foo Fighters le puso voz al clásico "Show Me How To Live", acompañado de los Audioslave:

Miley Cyrus acompañó a Temple of the Dog en una enorme versión de "Say Hello 2 Heaven".

Y uno de los momentos más conmovedores, presentado nada menos que por Brad Pitt, estuvo a cargo de Toni Cornell, la hija de Chris, quien cantó "Redemption Song" acompañada de Ziggy Marley en guitarra.